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Музыкант Моргенштерн

Не "Бахара", а "Бухара": Дудь указал Моргенштерну на ошибку в произношении города

© CC BY-SA 4.0 / Okras / Моргенштерн на "Видфесте" в Москве, 2018
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201104/15320739/Ne-Bakhara-a-Bukhara-Dud-ukazal-Morgenshternu-na-oshibku-v-proiznoshenii-goroda.html

Ранее артист разыграл в своем Instagram "Мерседес". Автомобиль выиграл поклонник из Бухары.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Популярный российский рэпер Моргенштерн дал интервью Юрию Дудю. Выпуск вышел накануне на YouTube-канале журналиста. 

Исполнитель затронул различные темы, в том числе недавний розыгрыш "Мерседеса" среди подписчиков в прямом эфире Instagram.

Рэпер пожаловался на дорогое таможенное оформление импортных автомобилей, ввозимых на территорию Узбекистана.

По его словам, на "растаможку" Mercedes-Benz ему потребовалось два миллиона рублей. Все из-за закрытых границ, отметил Моргенштерн. 

"Ну будем, что-то решать. Зато в Узбекистане побываю. Бахара", — сказал он. 

Дудь поправил артиста и озвучил правильное название Бухары. 

Напомним, что новым обладателем "Мерседеса", который разыгрывал Моргенштерн, стал поклонник из Бухары.

Артист действительно связался с победителем в прямом эфире Instagram и пообещал лично привезти авто в Бухару. Однако позже Моргенштерн записал еще одно видеообращение:

"А вы знаете, сколько стоит растаможка машины в Узбекистане? Как сама машина", — отметил артист.

Он обратился к правительству республики с просьбой о помощи в данном вопросе. При этом исполнитель пообещал, что его приезд в страну будет громким и "сделает историю".

Теги:
YouTube, Бухара, Журналист, интервью



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