Коронавирус в Узбекистане: главное на 4 ноября

Сейчас на лечении находится 2 201 пациент с положительным диагнозом. Всего с начала пандемии вылечиться удалось 65 001 человеку, что составляет 96% от общего числа заболевших.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Динамика заболеваний и выздоровлений

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 67 779 (+226) инфицированных коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходит 2 201 пациент с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 65 001 человек (+186). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 577.

У коронавируса появился необычный симптом

Медики назвали заложенность ушей одним из симптомов, возможно указывающих на наличие COVID-19.

Замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная отметила, что это не такой уж и редкий симптом.

Между тем он также встречается и при ОРВИ.

Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула она, предупредила специалист.

Помогает ли все-таки прививка от гриппа облегчить протекание коронавирусом?

Американские ученые считают, что да, помогает.

Исследователи из Университета Флориды обнаружили, что люди, прошедшие вакцинацию от гриппа в течение года, как правило, легче переносят COVID.

Специалисты сделали вывод: инфицированные, которым не ставили прививку от гриппа, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу, и почти в 3,3 раза — в отделения интенсивной терапии.

Для вывоза соотечественников из-под Волгограда организуют еще 6 поездов

Поезда будут отбывать из города Волжский в следующие даты: 4, 6, 8, 11, 13, 15 ноября.

Время отбытия поезда из Волжского — 19.57 по московскому времени. Билеты можно купить в электронном виде.

"Билеты для наших сограждан в городе Волжский могут приобрести их родственники или знакомые, находящиеся в Узбекистане, и отправить для них электронный билет через Интернет", — сообщили АО "Узбекистон темир йуллари".

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 47,5 миллиона, скончались 1,21 миллиона человек, выздоровели — 31,6 миллиона.