Что является основным барьером развития рынка капитала в Узбекистане — мнение

Указ президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов" дал старт уходу государства из экономики. Этот процесс нелегкий.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Ташкенте состоялся семинар, организованный Агентством по управлению государственными активами (АУГА), по вопросам приватизации государственных активов и привлечению инвестиций.

В мероприятии приняли участие представители международных финансовых институтов и представительств авторитетных международных аудиторских компаний в Узбекистане, субъекты предпринимательства и профессиональные участники фондового рынка.

Подготовительная работа завершена

За прошедший год проделана огромная подготовительная работа над нормативно-правовой базой.

При содействии ЕБРР подготовлены проекты законов "О приватизации" и "Об управлении государственным имуществом", которые до конца года будут внесены в Законодательную палату Олий Мажлиса.

"Мы создали систему учета госактивов, теперь мы знаем, чем владеет государство – прямые активы в виде долей и косвенные в виде пакетов акций. Важным итогом работы стал переход на международные стандарты оценочной деятельности, принятые в сентябре", — отметил директор АУГА Сунатулла Бекенов.

На днях планируется принятие Стратегии управления госактивами. Благодаря содействию АБР проделана важная работа по совершенствованию системы корпоративного управления.

Задачи приватизации

Указ президента "О мерах по ускоренному реформированию предприятий с участием государства и приватизации государственных активов" дал старт уходу государства из экономики.

"Этот процесс нелегкий. Для всех участников инвестиционного процесса – аудиторским, оценочным, инвестиционным компаниям - открывается огромное поле деятельности", — отметил Бекенов.

В каждой крупной компании, из которой уйдет государство, необходима предприватизационная подготовка и индивидуальный подход.

Бекенов подчеркнул, что "есть предприятия, в которых нужно сохранить уникальность, связанную с интеллектуальной собственностью".

Однако в крупных предприятиях, подлежащих приватизации, есть ряд проблем:

отставание графиков перехода на международные стандарты финансовой отчетности;

завышение оценки стоимости оценочными организациями;

недостаточная прозрачность деятельности акционерных обществ.

Шаги по становлению фондового рынка

Агентство по развитию рынка капитала оказывает активное содействие процессу активизации деятельности профессиональных участников фондового рынка.

"Мы будем и дальше поддерживать локальных инвестиционных посредников. Кроме того, в январе 2021 года вступят новые правила на фондовом рынке, которые расширят требуемое раскрытие информации для включения в листинг", — заявил директор агентства Атабек Назиров.

По его словам, основным барьером развития рынка капитала в Узбекистане является действующая нормативно-правовая база. Еще одна важная задача – обеспечение защиты инвестиций.

Проект упрощенного порядка проведения IPO сейчас находится на стадии межведомственного согласования. Его принятие позволит проводить IPO по достаточно гибким стандартам и активизирует рынок.

Двадцать седьмого октября глава республики подписал указ, согласно которому 32 крупных предприятия с участием государства будут трансформированы, на 39 — внедрят принципы корпоративного управления.

Кроме того, на 62 предприятиях будет проведена предприватизационная подготовка к публичным торгам, на 479 — государственный пакет акций планируется полностью реализовать посредством публичных торгов.

Еще 15 крупных предприятий будут приватизированы.