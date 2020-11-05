Назначен первый замхокима Ташкентской области

Пост получил Музаффар Файзиев. С 2000 года он занимал разные должности в системе финансов. Также работал в системе Счетной палаты, Министерстве сельского и водного хозяйства и в компании "Узнефтмахсулот".

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Первым заместитель хокима Ташкентской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности стал Музаффар Файзиев, сообщили в пресс-службе хокимията.

Файзиев родился в 1979 году в Пскентском районе. Окончил Ташкентский государственный экономический университет и Банковско-финансовую академию. Специальность — маркетолог, финансист.

С 2000 года занимал разные должности в системе финансов. Также работал в системе Счетной палаты, Министерстве сельского и водного хозяйства и в компании "Узнефтмахсулот".

Предшественник Файзиева Баходирбек Муллаханов скончался 21 октября в возрасте 46 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.