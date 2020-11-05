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Первый заместитель хокима Ташкентской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности Музаффар Файзиев

Назначен первый замхокима Ташкентской области

Пресс-служба хокимията Ташкентской области
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (399)
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15324708/Naznachen-pervyy-zamkhokima-Tashkentskoy-oblasti.html

Пост получил Музаффар Файзиев. С 2000 года он занимал разные должности в системе финансов. Также работал в системе Счетной палаты, Министерстве сельского и водного хозяйства и в компании "Узнефтмахсулот".

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Первым заместитель хокима Ташкентской области по финансово-экономическим вопросам и сокращению бедности стал Музаффар Файзиев, сообщили в пресс-службе хокимията.

Файзиев родился в 1979 году в Пскентском районе. Окончил Ташкентский государственный экономический университет и Банковско-финансовую академию. Специальность — маркетолог, финансист.

Подпись документов
Pixabay
Назначены заместители директора Антикоррупционного агентства
С 2000 года занимал разные должности в системе финансов. Также работал в системе Счетной палаты, Министерстве сельского и водного хозяйства и в компании "Узнефтмахсулот".

Предшественник Файзиева Баходирбек Муллаханов скончался 21 октября в возрасте 46 лет от осложнений, вызванных коронавирусом.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (399)
Теги:
Ташкентская область, назначения, назначение



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