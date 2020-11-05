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Школа №27 Мирзо-Улугбекского района Ташкента

В школах Узбекистана появится еще один предмет — он будет обязательным

Sputnik
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15325065/V-shkolakh-Uzbekistana-poyavitsya-esche-odin-predmet--on-budet-obyazatelnym.html

Предмет объединит в себе сразу несколько дисциплин: окружающий мир, природоведение, биологию, химию, физику и географию.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Со следующего учебного года в программу обучения будет включен предмет "Естественные науки". 

Новую дисциплину будут изучать учащиеся 1-6-х классов, говорится в репортаже Uzbekistan24.

Предмет "Естественные науки" объединит в себе программы по окружающему миру для 1-2-х классов, природоведению — для 3-4-х классов, а также такие науки, как биология, химия, физика и география для учащихся более старших классов. 

Ученики идут на занятия
Sputnik / Рамиз Бахтияров
Старшеклассники Узбекистана получат возможность выбирать предметы обучения

Ранее в узбекских школах появился предмет "Воспитание" (он объединил уроки истории религии с преподаванием правил приличия и патриотизма) и новые факультативные уроки для 7-11-х классов.

Также с 1 декабря в Узбекистане внедрят сертификацию знаний по общеобразовательным предметам. 

Начиная со следующего года абитуриенту, имеющему сертификат об уровне знаний по соответствующему общеобразовательному предмету (за исключением иностранного языка), будут начислять пропорциональные баллы.

Это будет иметь решающую роль при поступлении в вузы. 

Теги:
Узбекистан, учителя, Образование, школа, школьники



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