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Бытовые отходы

В Сырдарьинской области построят завод по переработке мусора

© CC0 / Unspalash / Nick Fewings
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15329343/V-Syrdarinskoy-oblasti-postroyat-zavod-po-pererabotke-musora.html

Стоимость проекта - порядка 40 млн евро. На заводе будет организована транспортировка, сортировка и переработка отходов и полная их утилизация.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В Сырдарьинской области планируется построить завод по переработке мусора. Об этом сообщили в пресс-службе местной администрации, подводя итоги переговоров заместителя хокима области Данияра Мадиримова и главы итальянских компаний OPERA и INNOVANDO SRL Паоло де Анжелисом.

Стоимость проекта - порядка 40 млн евро. На заводе будет организована транспортировка, сортировка и переработка отходов и полная их утилизация.

В октябре 2018 года ГУП "Махсустранс" при Госкомитете Узбекистана по экологии и охране окружающей среды и ТОО "ГорКомТРанс города Караганды" подписали меморандум о сотрудничестве. 

© Sputnik / Александр Кряжев
Ташкент планирует привлечь сингапурскую компанию для переработки мусора

Стороны собирались консультировать друг друга по вопросам обращения с коммунальными отходами, включающим в себя организацию сбора, вывоза, сортировки и переработки мусора.

А год спустя Шавкат Мирзиёев утвердил Стратегию по обращению с твердыми бытовыми отходами (ТБО) в Узбекистане на 2019-2028 годы. Переработку твердых бытовых отходов планируется довести до 60% к 2028 году.

Предполагается, что ее реализация позволит создать эффективную систему переработки твердых бытовых отходов с необходимой инфраструктурой, усовершенствовать ценообразование и оптимизировать тарифы в сфере санитарной очистки, сократить объемы мусора, отправляемого для захоронения на полигонах, а также использовать отходы в качестве альтернативного топлива.

Теги:
Сырдарьинская область, Италия, Узбекистан, вывоз мусора, сбор мусора, мусор, твердые бытовые отходы



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