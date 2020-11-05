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В шоу "Вечерний Ургант" показали эпизод про Узбекистан и выплаты за ходьбу

© Sputnik / Александр Вильф
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15329898/V-shou-Vecherniy-Urgant-pokazali-epizod-pro-Uzbekistan-i-vyplaty-za-khodbu.html

Также Иван Ургант не упустил возможности подшутить над узбекским рэпером MC Doni.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В новостной подборке популярного российского шоу "Вечерний Ургант" рассказали о решении властей Узбекистана платить гражданам за прогулки пешком. 

"Совершеннолетние граждане смогут получить до 3 тысяч сумов, это порядка 30 американских центов, то есть, 27-28 тысяч рублей за каждый день, когда они пройдут 10 тысяч шагов или больше. Самым активным пешеходам выплатят дополнительно до 30 долларов, в областях — даже 50 долларов. Самые результативные узбекистанцы получат примерно... примерно, это очень важно!... по 100 долларов", — отметил телеведущий Иван Ургант.

В конце он пошутил, что это хорошая новость, так как, "наконец MC Doni сможет зарабатывать, занимаясь любимым делом".

Ранее инициативу узбекских властей прокомментировал известный российский блогер-урбанист Илья Варламов.

Он пошутил, что "пока весь мир живет в 2020 году, Узбекистан — уже в 2200-м".

Теги:
Узбекистан, спорт, телевидение, Россия, Иван Ургант, шоу



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