В шоу "Вечерний Ургант" показали эпизод про Узбекистан и выплаты за ходьбу

Также Иван Ургант не упустил возможности подшутить над узбекским рэпером MC Doni.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. В новостной подборке популярного российского шоу "Вечерний Ургант" рассказали о решении властей Узбекистана платить гражданам за прогулки пешком.

"Совершеннолетние граждане смогут получить до 3 тысяч сумов, это порядка 30 американских центов, то есть, 27-28 тысяч рублей за каждый день, когда они пройдут 10 тысяч шагов или больше. Самым активным пешеходам выплатят дополнительно до 30 долларов, в областях — даже 50 долларов. Самые результативные узбекистанцы получат примерно... примерно, это очень важно!... по 100 долларов", — отметил телеведущий Иван Ургант.

В конце он пошутил, что это хорошая новость, так как, "наконец MC Doni сможет зарабатывать, занимаясь любимым делом".

Ранее инициативу узбекских властей прокомментировал известный российский блогер-урбанист Илья Варламов.

Он пошутил, что "пока весь мир живет в 2020 году, Узбекистан — уже в 2200-м".