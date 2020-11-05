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В Узбекистане учреждена награда за защиту прав человека

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15330001/V-Uzbekistane-uchrezhdena-nagrada-za-zaschitu-prav-cheloveka.html

Расходы по изготовлению нагрудного знака и его удостоверения, а также организации награждения будут включены в государственный бюджет.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Накануне в законную силу вступило постановление Кабмина "Об утверждении положения о нагрудном знаке "За защиту прав человека", сообщает информационно-правовой портал Norma.

Нагрудной знак “За защиту прав человека”
Пресс-служба Национального центра по правам человека
Нагрудной знак “За защиту прав человека”

Нагрудный знак будет выдаваться 10 декабря в честь Международного дня защиты прав человека. Им наградят узбекистанцев, лиц без гражданства и правовые организации за вклад в защиту прав и свобод человека, в повышение правовой культуры населения, а также за усилия в развитии сферы правовой защиты граждан в Узбекистане.

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Награждение будет проводиться по приказу директора Национального центра по правам человека.

Расходы по изготовлению нагрудного знака и его удостоверения, а также организации награждения осуществляются из средств госбюджета.

Ранее Кабмин принял постановление об организации деятельности Института государства и права в системе Академии наук.

Отмечается, что Институт наделен правом принимать участие в реализации научных заказов и программ системы Академии наук, а также проводить фундаментальные и прикладные исследования в области государства, права и политико-правовых учений.

 

Теги:
права человека, Узбекистан, награждение, нагрудный знак



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