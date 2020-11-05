Генпрокуратура отказалась возбуждать уголовное дело против UzAuto Motors

В надзорном ведомстве отметили, что органы прокуратуры не нашли признаков нарушения законодательных актов. В результате в Генпрокуратуре отказали возбуждать уголовное дело против UzAuto Motors.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Генеральная прокуратура Узбекистана отказалась возбуждать уголовное дело в отношении компании UzAuto Motors, сообщил депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса, член фракции УзЛиДеП Расул Кушербаев.

"В надзорном ведомстве отметили, что органы прокуратуры не нашли признаков нарушения законодательных актов. В результате в Генпрокуратуре отказали возбуждать уголовное дело против UzAuto Motors", - говорится в информации.

Депутат также заявил, что согласно статье 193 Кодекса об административной ответственности, невыполнение должностными лицами государственных органов, органов самоуправления граждан, предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, своих обязанностей перед депутатами и сенаторами, создание препятствий их работе, предоставление им заведомо ложной информации, нарушение гарантий депутатской и сенаторской деятельности, а равно оставление должностными лицами без рассмотрения парламентского запроса, запроса депутата, сенатора или нарушение без уважительных причин сроков их рассмотрения, либо умышленное представление по ним заведомо недостоверных сведений влечет наложение штрафа на должностных лиц от трех до семи базовых расчетных величин.

Антимонопольный комитет уступил в судебном споре с UzAuto Motors >>

Ранее несколько депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса направили парламентский запрос председателю Антимонопольного комитета с просьбой изучить деятельность UzAuto Motors и соблюдение компанией закона РУз "О конкуренции". Комитету также было предложено изложить свою позицию по корректировке цен на автомобили с учетом потребительской способности населения.

Ташкентский городской административный суд 2 октября начал рассмотрение апелляционной жалобы в отношении UzAuto Motors по поводу цен на автомобили.

UzAuto Motors также обратилась с ходатайством о закрытии судебного разбирательства.