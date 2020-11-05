Это уже второй случай за месяц, когда хоким Кашкадарьинской области вручает чиновникам автомобили.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Несмотря на недавнюю критику хокима Кашкадарьинской области Зоира Мирзаева, руководителям управления народного образования было вручено 16 автомобилей, сообщило издание Daryo.uz.

"Глава УНО получил автомобиль Gentra, а заведующие районными отделами — Nexia 3", - говорится в информации.

Datyo.uz В Кашкадарье после критики хокима чиновникам выдали машины

Это уже второй случай за месяц, когда хоким Кашкадарьинской области вручает чиновникам автомобили.

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Двенадцатого октября Зоир Мирзаев присвоил статус советника хокима первым заместителям отделов по поддержке семьи и махалли, 16 советникам были вручены служебные автомобили.