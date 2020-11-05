Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 ноября

Какие симптомы у COVID-19, как долго человек остается заразным, могут ли подхватить инфекцию собаки, кошки или попугаи — ответы на все эти вопросы вы найдете в материале.

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с коронавирусом в стране

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 68 009 (+230) инфицированных коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 176 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 65 254 человек (+253). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 579.

Какие все-таки симптомы у коронавируса?

На этот вопрос ответил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев:

температура выше 37,5 (встречается у 90% заболевших);

слабость и утомляемость (около 40%);

кашель (также у около 40% заболевших был этот симптом);

отдышка (30%);

головная боль (20%);

боли в горле (около 10%).

Как долго заболевший COVID-19 остается заразным?

Человек, заболевший коронавирусом, остается заразным до 20 дней после появления симптомов.

"Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. При легком и среднетяжелом течении вирус выделяется около десяти дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания – до 20 дней", – отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Иногда этот период может растянуться и до 2 месяцев, однако это бывает крайне редко.

Между тем специалист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным.

Могут ли заразиться коронавирусом братья наши меньшие?

Да, могут. К такому выводу пришли российские ученые.

"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", — заявил глава НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.

Однако владельцем попугаев, к примеру, волноваться не стоит. По мнению Лиознова, "попугай точно не заразится".

Впрочем, осторожными стоит быть всем, у кого есть домашние питомцы. Если в семье есть заболевший, то нужно ограничить его контакты с животными, заключил специалист.

В Узбекистане число машин скорой помощи составляет 97,5% от нормы

В 2020 году для Ташкентской городской станции скорой медпомощи власти закупили 150 машин, оснащенных реанимационным оборудованием.

"В результате количество автомашин скорой медицинской помощи в стране достигло 2 514, что составляет 97,5% от нормы", — отметили в Минздраве республики.

Также для 231 реанимобиля было закуплено необходимое оборудование на общую сумму 4,1 миллиона долларов.

Помимо этого, власти уделяют особое внимание вопросу доступности медуслуг для населения отдаленных сельских районов. В частности, в 2020 году в этих районах были открыты 798 сельских семейных поликлиник.

"При них налажена деятельность социальных аптек и круглосуточно действующей скорой помощи, кабинетов женской консультации и здоровья девочек", — добавили в ведомстве.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 48,1 миллиона, скончались 1,23 миллиона человек, выздоровели — 31,9 миллиона.