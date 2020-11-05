Коронавирус в Узбекистане: главное на 5 ноября

ТАШКЕНТ, 4 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Ситуация с коронавирусом в стране
По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 68 009 (+230) инфицированных коронавирусом.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 176 пациентов с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 65 254 человек (+253). Это 96% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 579.
Какие все-таки симптомы у коронавируса?
На этот вопрос ответил главный внештатный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев:
- температура выше 37,5 (встречается у 90% заболевших);
- слабость и утомляемость (около 40%);
- кашель (также у около 40% заболевших был этот симптом);
- отдышка (30%);
- головная боль (20%);
- боли в горле (около 10%).
Как долго заболевший COVID-19 остается заразным?
Человек, заболевший коронавирусом, остается заразным до 20 дней после появления симптомов.
"Длительность выделения вируса обычно зависит от тяжести течения заболевания. При легком и среднетяжелом течении вирус выделяется около десяти дней после появления симптомов. При тяжелом течении заболевания – до 20 дней", – отметил главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
Иногда этот период может растянуться и до 2 месяцев, однако это бывает крайне редко.
Между тем специалист отметил, что человек в этом случае может не представлять опасности для окружающих и уже не быть заразным.
Могут ли заразиться коронавирусом братья наши меньшие?
Да, могут. К такому выводу пришли российские ученые.
"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией. Те данные, которые на сегодня есть, показывают – прежде всего мы говорим о кошках и собаках, – что они переносят это бессимптомно или в легкой форме", — заявил глава НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов.
Однако владельцем попугаев, к примеру, волноваться не стоит. По мнению Лиознова, "попугай точно не заразится".
Впрочем, осторожными стоит быть всем, у кого есть домашние питомцы. Если в семье есть заболевший, то нужно ограничить его контакты с животными, заключил специалист.
В Узбекистане число машин скорой помощи составляет 97,5% от нормы
В 2020 году для Ташкентской городской станции скорой медпомощи власти закупили 150 машин, оснащенных реанимационным оборудованием.
"В результате количество автомашин скорой медицинской помощи в стране достигло 2 514, что составляет 97,5% от нормы", — отметили в Минздраве республики.
Также для 231 реанимобиля было закуплено необходимое оборудование на общую сумму 4,1 миллиона долларов.
Помимо этого, власти уделяют особое внимание вопросу доступности медуслуг для населения отдаленных сельских районов. В частности, в 2020 году в этих районах были открыты 798 сельских семейных поликлиник.
"При них налажена деятельность социальных аптек и круглосуточно действующей скорой помощи, кабинетов женской консультации и здоровья девочек", — добавили в ведомстве.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 48,1 миллиона, скончались 1,23 миллиона человек, выздоровели — 31,9 миллиона.