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Снос дома

Для строительства Центра исламской цивилизации в Ташкенте под снос попали дома

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201105/15332101/Dlya-stroitelstva-Tsentra-islamskoy-tsivilizatsii-v-Tashkente-pod-snos-popali-doma.html

Известно, что все работы по сносу в этом районе столицы Узбекистана планируется завершить к 10 ноября.

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Множество домов попали под снов для строительства Центра исламской цивилизации в Алмазарском районе Ташкента, сообщает пресс-служба районной администрации.

"Для строительства Центра планируется снос 241 дома. К настоящему времени снесено 237 из этих домов. Жители снесенных домов переехали в новые многоэтажные дома в жилом комплексе "Яшил бог" на улице Махтумкули в Яшнабадском районе", - говорится в сообщении.

Известно, что все работы по сносу планируется завершить к 10 ноября.

Напомним, строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года, согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Теги:
Строительство, город, снос дома, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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