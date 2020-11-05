Для строительства Центра исламской цивилизации в Ташкенте под снос попали дома

ТАШКЕНТ, 5 ноя - Sputnik. Множество домов попали под снов для строительства Центра исламской цивилизации в Алмазарском районе Ташкента, сообщает пресс-служба районной администрации.
"Для строительства Центра планируется снос 241 дома. К настоящему времени снесено 237 из этих домов. Жители снесенных домов переехали в новые многоэтажные дома в жилом комплексе "Яшил бог" на улице Махтумкули в Яшнабадском районе", - говорится в сообщении.
Известно, что все работы по сносу планируется завершить к 10 ноября.
Напомним, строительство нового здания и научного комплекса Центра исламской цивилизации было начато в декабре 2017 года, согласно постановлению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.