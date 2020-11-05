Ректора медакадемии назначили первым заместителем советника президента

До декабря 2016 года Туйчиев уже занимал этот пост. Тогда он замещал прежнего министра здравоохранения Анвара Алимова.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Первым заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен Лазиз Туйчиев, сообщили в пресс-службе Минздрава.

С декабря 2016 года Туйчиев занимал должность ректора Ташкентской медицинской академии. А до этого, при министре здравоохранения Анваре Алимове - занимал этот же пост - заместителя главы Минздрава.

Лазиз Туйчиев - доктор медицинских наук, профессор. Ранее он занимал ответственные должности директора Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. В 2020 году награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".