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Лазиз Туйчиев

Ректора медакадемии назначили первым заместителем советника президента

Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Общество
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (400)
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До декабря 2016 года Туйчиев уже занимал этот пост. Тогда он замещал прежнего министра здравоохранения Анвара Алимова.

ТАШКЕНТ, 5 ноя — Sputnik. Первым заместителем советника президента по вопросам молодежи, науки, образования, здравоохранения, культуры и спорта назначен Лазиз Туйчиев, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Абдухаким Хаджибаев
Пресс-служба Минздрава Узбекистана
Абдухаким Хаджибаев назначен министром здравоохранения Узбекистана

С декабря 2016 года Туйчиев занимал должность ректора Ташкентской медицинской академии. А до этого, при министре здравоохранения Анваре Алимове - занимал этот же пост - заместителя главы Минздрава.

Лазиз Туйчиев - доктор медицинских наук, профессор. Ранее он занимал ответственные должности директора Научно-исследовательского института эпидемиологии, микробиологии и инфекционных заболеваний. В 2020 году награжден орденом "За заслуги перед Отечеством".

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (400)
Теги:
назначение, Президент, советник, ректор



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