Госкомстат: сколько в узбекистанских семьях детей?

Согласно данным Государственного комитета по статистике, чаще всего в республике встречаются семейства с двумя отпрысками.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане в период с января по сентябрь текущего года зарегистрировано 74,2% семей с детьми до 16 лет. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

Количество детей в семьях:

один ребенок - 23,0%;

двое - 27,1%;

трое детей - 16,9%;

четверо и более - 7,2%.

Также по данным Госкомстата, 25,8% людей не имеют дочерей и сыновей до 16 лет.

Для справки: в 2000 году в республике доля семей с детьми составляла 81,4%, а показатель родителей, не имевших ребенка до 16 лет, достигал 18,6%.

Напомним: за первые 8 месяцев 2020-го в органах ЗАГС страны зафиксировано 525 280 фактов рождения младенцев, что на 18 912 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.