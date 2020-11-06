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Грудной ребенок на руках

Госкомстат: сколько в узбекистанских семьях детей?

© CC0 / Unsplash / Wes Hicks
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15339577/Skolko-v-uzbekistanskikh-semyakh-detey--Goskomstat.html

Согласно данным Государственного комитета по статистике, чаще всего в республике встречаются семейства с двумя отпрысками.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. В Узбекистане в период с января по сентябрь текущего года зарегистрировано 74,2% семей с детьми до 16 лет. Об этом сообщают в Государственном комитете по статистике.

Количество детей в семьях:

  • один ребенок - 23,0%;
  • двое - 27,1%;
  • трое детей - 16,9%;
  • четверо и более - 7,2%.

Также по данным Госкомстата, 25,8% людей не имеют дочерей и сыновей до 16 лет.

Новорожденный ребенок
Unsplash / Ignacio Campo
С января по июнь в Ташкенте зафиксирован демографический рост - хокимият

Для справки: в 2000 году в республике доля семей с детьми составляла 81,4%, а показатель родителей, не имевших ребенка до 16 лет, достигал 18,6%.

Напомним: за первые 8 месяцев 2020-го в органах ЗАГС страны зафиксировано 525 280 фактов рождения младенцев, что на 18 912 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги:
Государственный комитет по статистике, статистика, Госкомстат, Узбекистан, дети



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