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Узбекистанцы смогут воспользоваться гарантированными пакетами медуслуг

Узбекистанцы смогут воспользоваться гарантированными пакетами медуслуг

© Sputnik / Евгений Самарин
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201106/15344570/Uzbekistantsy-smogut-vospolzovatsya-garantirovannymi-paketami-meduslug.html

Пакеты медуслуг и лекарств будут финансироваться посредством внедрения механизмов государственного медицинского страхования, при этом планируется создать отдельный фонд.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. На примере Сырдарьинской области президент поручил определить задачи каждого звена здравоохранения и разработать отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

Врач скорой помощи
© CC0 / pixabay
Обязательное медицинское страхование внедрят в Узбекистане с 2021 года

Для того, чтобы жители этого региона могли получить бесплатные медицинские услуги в рамках гарантированных пакетов будет введена последовательность выдачи направлений "сельский врачебный пункт – поликлиника – центральная многопрофильная поликлиника – больница".

Пакеты медуслуг и лекарств будут финансироваться посредством внедрения механизмов государственного медицинского страхования, при этом планируется создать отдельный фонд.

В пакетах будет четко прописано, какие медицинские услуги предоставляют СВП и семейные поликлиники, а лечением каких заболеваний занимаются центральные поликлиники и больницы.

Все эти процессы будут оцифрованы для обеспечения прозрачности системы и избавления врачей от бумажной волокиты.

В 2018 году в Министерстве здравоохранения Узбекистана договорились о сотрудничестве с Национальной службой медицинского страхования Южной Кореи.

Тогда прежний глава Минздрава Алишер Шадманов отмечал, что с 2021 года в республике поэтапно будет внедряться система медицинского страхования.

Теги:
президент Узбекистана, Министерство здравоохранения Республики Узбекистан, здравоохранение, страхование



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