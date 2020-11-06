Узбекистанцы смогут воспользоваться гарантированными пакетами медуслуг

Пакеты медуслуг и лекарств будут финансироваться посредством внедрения механизмов государственного медицинского страхования, при этом планируется создать отдельный фонд.

ТАШКЕНТ, 6 ноя — Sputnik. На примере Сырдарьинской области президент поручил определить задачи каждого звена здравоохранения и разработать отдельные гарантированные государством пакеты медицинских услуг и лекарств, сообщили в пресс-службе Шавката Мирзиёева.

Для того, чтобы жители этого региона могли получить бесплатные медицинские услуги в рамках гарантированных пакетов будет введена последовательность выдачи направлений "сельский врачебный пункт – поликлиника – центральная многопрофильная поликлиника – больница".

Пакеты медуслуг и лекарств будут финансироваться посредством внедрения механизмов государственного медицинского страхования, при этом планируется создать отдельный фонд.

В пакетах будет четко прописано, какие медицинские услуги предоставляют СВП и семейные поликлиники, а лечением каких заболеваний занимаются центральные поликлиники и больницы.

Все эти процессы будут оцифрованы для обеспечения прозрачности системы и избавления врачей от бумажной волокиты.

В 2018 году в Министерстве здравоохранения Узбекистана договорились о сотрудничестве с Национальной службой медицинского страхования Южной Кореи.

Тогда прежний глава Минздрава Алишер Шадманов отмечал, что с 2021 года в республике поэтапно будет внедряться система медицинского страхования.