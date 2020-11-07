Горе-мать: в Хорезме женщина пыталась продать дочь за 120 млн сумов

Злоумышленница была задержана в момент передачи денег. В настоящий момент в отношении нее возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Во время оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Хорезмской области совместно со служащими СГБ Хивы, была задержана 22-летняя гражданка С. М. при продаже своей 4-месячной дочки З. М. за 120 млн сумов. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет".

В настоящее время злоумышленница задержана. Ведется следствие.