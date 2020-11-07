18:15 07 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Наручники одетые на женщину

Горе-мать: в Хорезме женщина пыталась продать дочь за 120 млн сумов

© Flickr / houstondwiPhotos mp
Общество
Получить короткую ссылку
629 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201107/15344903/V-Khorezme-zhenschina-pytalas-prodat-doch-za-120-mln-sumov.html

Злоумышленница была задержана в момент передачи денег. В настоящий момент в отношении нее возбуждено уголовное дело.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Во время оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками УВД Хорезмской области совместно со служащими СГБ Хивы, была задержана 22-летняя гражданка С. М. при продаже своей 4-месячной дочки З. М. за 120 млн сумов. Об этом сообщили в Следственном департаменте при МВД Узбекистана.

По данному факту  возбуждено уголовное дело по статье "Торговля людьми, совершенная в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего восемнадцати лет". 

В настоящее время злоумышленница задержана. Ведется следствие.

Теги:
МВД Узбекистана, Следственный департамент при МВД Узбекистана, задержание преступников, торговля людьми, Хорезм



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Самые удивительные места России — фотолента
Со скоростью ветра: в Намангане стартовал чемпионат Узбекистана по картингу
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться