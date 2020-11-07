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В Бухарской области назначен новый хоким

© Sputnik/Виктор Толочко
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201107/15345773/V-Bukharskoy-oblasti-naznachen-novyy-khokim.html

Руководителем региона стал Ботир Зарипов. Ранее он занимал пост председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы".

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Новым хокимом Бухарской области стал Ботир Зарипов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

До назначения он занимал пост председателя правления ассоциации "Узпромстройматериалы".

Пресс-служба хокимията Бухарской области
Ботир Зарипов

Ботир Зарипов родился в 1969 году. В 1997 году окончил Ташкентский финансовой институт по специальности – финансы и кредит.

В период с 1990 по 2008 годы работал на ответственных должностях в государственных и коммерческих банках республики.

В 2008-2012 годы занимал позицию зампредседателя Центрального банка Узбекистана, а в 2012-2013 годы осуществлял деятельность на должности директора департамента контроля и регулирования деятельности небанковских кредитных организаций Центрального банка.

В 2013-2015 годы работал директором департамента лицензирования и регулирования деятельности кредитных организаций Центрального банка.

В 2015-2016 годы стал первым вице-председателем правления АКБ Agrobank, а в 2016-2019 годы занимал должность председателя правления АО O’zqurilishmateriallari ("Узпромстройматериалы").

Напомним: в августе от осложнений, связанных с заболеванием коронавируса, скончался и. о. хокима Бухарской области Карим Камалов. Согласно указу президента, данный пост временно занял Фарход Умаров.

Теги:
назначение, Хокимият, Бухарская область



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