Коронавирус в Узбекистане: главное на 7 ноября

В настоящее время в республике проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 169 пациентов. За весь период в стране выздоровели 65 686 человек.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. Главные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Сведения о пандемии коронавируса в Узбекистане

Согласно последним данным Министерства здравоохранения в республике зарегистрировано 68 438 случаев заболевания коронавирусом.

В настоящее время в стране проходят лечение от коронавирусной инфекции 2 169 пациентов в соответствии со стандартами, установленными врачами.

По информации Миниздрава, количество выздоровевших за весь период составило 65 686 человек.

От коронавирусной инфекции скончались три пациента. Несмотря на своевременно оказанную помощь квалифицированного медицинского персонала, они умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Немецкие врачи помогают узбекским коллегам в борьбе с коронавирусом COVID-19

В Узбекистане осуществляет свою деятельность медицинская бригада опытных специалистов из престижного института Роберта Кокса, расположенного в Германии. Врачи принимают активное участие в борьбе с коронавирусом и обмениваться опытом с узбекскими коллегами.

Кроме того, немецкие специалисты передали узбекским медикам пять мобильных устройств, способных в течение трех минут определить результаты анализов крови пациентов с коронавирусной инфекцией, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Распространение COVID-19 в мире

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом в мире составило более 49,3 млн человек. Зафиксировано свыше 1,2 млн летальных исходов, вылечилось 32,5 млн жителей.