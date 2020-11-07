В Каракалпакстане назначены новые хокимы

В хокимиятах Нукуса, Караузякского и Чимбайского районов суверенной республики произошли кадровые изменения.

ТАШКЕНТ, 7 ноя — Sputnik. В Нукусе, а также Караузякском и Чимбайском районах Каракалпакстана сменились хокимы. Об этом сообщает новостное агентство "УзА".

На должность временно исполняющего обязанности хокима Нукуса назначен Утемурат Панаев. Ранее он возглавлял узбекско-китайское совместное предприятие ООО "Титан цемент". Кроме того, он являлся председателем компании "Титан ДСЗ" в столице Каракалпакстана.

С ноября 2017 года хокимом Нукуса был Парахат Турешев.

Пост хокима Караузякского района занял Узакберген Утамбетов, ранее возглавлявший Комитет лесного хозяйства Каракалпакстана.

Главой Чимбайский район стал Айбек Тажетдинов. До назначения он был первым вице-председателем Совета министров Каракалпакстана.

В настоящее время должностные лица уже приступили к исполнению своих обязательств.