Лотерея по-русски: в Башкирии жительница села выиграла пять тонн асфальта

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В одном из российских сел прошла необычная лотерея. Ее главными призами стали пять тонн асфальта и теленок.
Конкурс организовала местная газета, пишет "Башинформ". Победительницей стала жительница села, выписывавшая долгие годы сразу несколько газет: "Зианчуринские зори", "ЗОЖ", "1000 советов" и "Аргументы и факты".
Женщина выиграла асфальт, который работники дорожного хозяйства уложили позднее в ее дворе.
"Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету "Зианчуринские зори" давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два – теленок и пять тонн асфальта", — отметили организаторы акции.