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Лотерея по-русски: в Башкирии жительница села выиграла пять тонн асфальта

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201108/15347097/Lotereya-po-russki-v-Bashkirii-zhitelnitsa-sela-vyigrala-pyat-tonn-asfalta.html

Помимо асфальта также разыгрывался теленок. Редакция газеты "Зианчуринские зори" рассказала, что проводить подобные розыгрыши среди читателей уже давно стало традицией.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В одном из российских сел прошла необычная лотерея. Ее главными призами стали пять тонн асфальта и теленок. 

Конкурс организовала местная газета, пишет "Башинформ". Победительницей стала жительница села, выписывавшая долгие годы сразу несколько газет: "Зианчуринские зори", "ЗОЖ", "1000 советов" и "Аргументы и факты".

"Башинформ"
Жительница Башкирии выиграла по подписке пять тонн асфальта

Женщина выиграла асфальт, который работники дорожного хозяйства уложили позднее в ее дворе. 

"Башинформ"
Жительница Башкирии выиграла по подписке пять тонн асфальта

"Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету "Зианчуринские зори" давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два – теленок и пять тонн асфальта", — отметили организаторы акции.

Теги:
асфальт, Башкирия, Россия, лотерея



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