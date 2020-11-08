Лотерея по-русски: в Башкирии жительница села выиграла пять тонн асфальта

Помимо асфальта также разыгрывался теленок. Редакция газеты "Зианчуринские зори" рассказала, что проводить подобные розыгрыши среди читателей уже давно стало традицией.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В одном из российских сел прошла необычная лотерея. Ее главными призами стали пять тонн асфальта и теленок.

Конкурс организовала местная газета, пишет "Башинформ". Победительницей стала жительница села, выписывавшая долгие годы сразу несколько газет: "Зианчуринские зори", "ЗОЖ", "1000 советов" и "Аргументы и факты".

"Башинформ" Жительница Башкирии выиграла по подписке пять тонн асфальта

Женщина выиграла асфальт, который работники дорожного хозяйства уложили позднее в ее дворе.

"Башинформ" Жительница Башкирии выиграла по подписке пять тонн асфальта

"Проводить розыгрыши лотереи среди подписчиков на газету "Зианчуринские зори" давно уже стало традицией. Во втором полугодии главных приза у нас было два – теленок и пять тонн асфальта", — отметили организаторы акции.