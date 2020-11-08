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Дорожные знаки на строительстве трассы

В Ташкенте до 13.00 недоступны для проезда несколько улиц — карта

© Sputnik / Константин Михальчевский
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201108/15347482/V-Tashkente-do-1300-nedostupny-dlya-proezda-neskolko-ulits--karta.html

Во избежание возможных пробок водителям рекомендовано воспользоваться объездными путями.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сегодня, 8 ноября, в Ташкенте с 07.00 до 13.00 временно перекрыты несколько участков дорог, предупредили в столичном хокимияте. 

Это связано с проведением этапа национального чемпионата по дуатлону, добавили в городской администрации. 

Пресс-служба хокимията Ташкента
В Ташкенте 8 ноября с 07.00 до 13.00 для движения недоступны несколько участков дорог

Движение недоступно по следующим локациям:

  • улица Караташ — от улицы Самарканд Дарвоза (ТРЦ Samarqand Darvoza) в сторону площади Дружбы Народов;
  • проспект Ислама Каримова — от улицы Алмазар (метро "Узбекистанская") в сторону площади Дружбы Народов;
  • улица Бобура — от улицы Урикзар (Университет узбекского языка и литературы, выезд со стороны махалли "Ракат");
  • весь маршрут, по которому будут проходить спортивное соревнование, включая участки улиц Ислама Каримова, Фуркат, Сеульской, Бунёдкор (дублирующая дорога от улицы Сеульской до проспекта Ислама Каримова).

Водителям рекомендовано пользоваться объездными путями. 

В хокимияте принесли извинения за доставленные неудобства.

Теги:
перекрытие движения, улица, Ташкент



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