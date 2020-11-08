В Ташкенте до 13.00 недоступны для проезда несколько улиц — карта

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Сегодня, 8 ноября, в Ташкенте с 07.00 до 13.00 временно перекрыты несколько участков дорог, предупредили в столичном хокимияте.

Это связано с проведением этапа национального чемпионата по дуатлону, добавили в городской администрации.

Пресс-служба хокимията Ташкента В Ташкенте 8 ноября с 07.00 до 13.00 для движения недоступны несколько участков дорог

Движение недоступно по следующим локациям:

улица Караташ — от улицы Самарканд Дарвоза (ТРЦ Samarqand Darvoza) в сторону площади Дружбы Народов;

проспект Ислама Каримова — от улицы Алмазар (метро "Узбекистанская") в сторону площади Дружбы Народов;

улица Бобура — от улицы Урикзар (Университет узбекского языка и литературы, выезд со стороны махалли "Ракат");

весь маршрут, по которому будут проходить спортивное соревнование, включая участки улиц Ислама Каримова, Фуркат, Сеульской, Бунёдкор (дублирующая дорога от улицы Сеульской до проспекта Ислама Каримова).

Водителям рекомендовано пользоваться объездными путями.

В хокимияте принесли извинения за доставленные неудобства.