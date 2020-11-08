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В США кот сбежал от хозяев и уехал на Аляску — ему купили билет домой

© Sputnik / Evgeny Biyatov
Общество
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https://uz.sputniknews.ru/society/20201108/15347557/V-SShA-kot-sbezhal-ot-khozyaev-i-uekhal-na-Alyasku---emu-kupili-bilet-domoy.html

Питомец проехал больше четырех тысяч километров, как он это сделал — до сих пор остается загадкой. Есть лишь предположения.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. В американском штате Вашингтон произошел необычный случай с домашним котом. 

Черно-белый любимец по кличке "Панда" ушел из дома и проехал больше 4 тысяч километров, оказавшись на Аляске.

Кот проживал у супругов Клевенджер в округе Терстон. Как рассказывают хозяева, однажды их питомец вышел прогуляться, однако домой уже не вернулся.

Клевенджеры бросились на поиски: они опубликовали десятки объявлений о пропаже, исследовали все окрестности района. 

Когда надежды уже не было, супруги случайно заметили фото Панды в одной из групп, в которых искали хозяев потерявшихся животных.

Выяснилось, что кот каким-то образом оказался не просто в другом районе, а вовсе в другом штате — на Аляске. Он прятался в строительном магазине.

Хозяева так и не поняли, как их любимец оказался в нескольких тысячах километрах от дома. Предположительно, он запрыгнул в один из грузовиков, которые часто проезжают мимо их дома, и спрятался в контейнере с товарами.

Доставить пушистого "путешественника" домой помогла некоммерческая организация помощи животным United Angels.

Компания оплатила коту переезд, и сейчас тот оправляется после пережитых приключений.

Теги:
Путешествие, перелеты, США, Аляска, кот



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