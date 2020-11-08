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Автбомобиль Chevrolet Malibu

Минкульт приобрел два Malibu для замминистров — на это выделили 657 млн сумов

Flickr / Tino Rossini
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201108/15354458/Minkult-priobrel-dva-Malibu-dlya-zamministrov--na-eto-vydelili-657-mln-sumov.html

Ранее в Минтрансе предложили закреплять служебные авто персонально за госслужащими. Также в ведомстве захотели ввести общественный контроль за использованием машин в рабочих целях.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Министерство культуры купило два служебных автомобиля Chevrolet Malibu 2 для заместителей министра.

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Данные об этом имеются на сайте госзакупок.

Машины были выбраны в самой дорогой комплектации — LTZ A/T Turbo 2.0. Стоимость каждой из них оценивается в 324,45 миллиона сумов. 

Всего на эту покупку из бюджета было выделено 657,3 миллиона сумов (в общую стоимость также включены расходы на страхование).

Договоры на покупку машин были заключены 30 октября, в качестве дилера указана компания Pronto Motor Trade.

В начале года Министерство финансов заявило о намерении пересмотреть порядок выделения служебных автомобилей. В частности, речь шла еще об определении классов служебных автомобилей.

Тогда в ведомстве указали на то, что действующее законодательство (постановление Кабмина от 2011 года) в этом направлении "сильно устарело".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Летом Министерство транспорта выступило с еще одной инициативой: закреплять служебные авто за госслужащими персонально и установиться лимит на поездки до 52 тысяч километров в год. 

Также предлагалось следить за машинами через GPS и установить общественный контроль над их использованием в служебных целях.

Теги:
заместитель министра, Бюджет, Министерство культуры Узбекистана, автомобили



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