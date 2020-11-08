Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 ноября

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.
Ситуация с COVID-19 в стране
По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 68 665 (+227) инфицированных коронавирусом.
Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 190 пациентов с положительным диагнозом.
Общее число выздоровевших составляет 65 890 человек (+204). Это 96% от общего числа заболевших.
Число жертв коронавируса увеличилось до 581.
Вспомним о симптомах: какие основные проявления легкой формы коронавируса?
Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на семь групп:
- симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель;
- симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа;
- боль в суставах и мышцах;
- воспаление глаз и слизистых оболочек;
- проблемы с дыханием — пневмония и одышка;
- желудочно-кишечные проблемы — диарея и тошнота, а также головная боль;
- потеря обоняния и вкуса.
Лечение от коронавируса на дому: какие правила нужно соблюдать?
В первую очередь, больному нужно выделить отдельную посуду. Мыть ее также следует отдельно от остальной кухонной утвари.
Об этом заявил иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев.
Еще несколько рекомендаций:
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проводить в доме регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей (в этом поможет обычный антисептик);
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соблюдать в доме строгий масочный режим. Больному, в свою очередь, нужно сдерживать чихание и кашель или же делать это, когда никого нет рядом;
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если в доме проживают дети, то они ни в коем случае не должны контактировать с заболевшим. По словам специалиста, "дети являются пассивными разносчиками болезни".
Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19?
Лишний вес ведет к тяжелым осложнениям при COVID-19. По словам медиков, у пациентов с ожирением почти в 9 (!) раз выше риск летального исхода.
Почему же так происходит?
Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем воскресном подкасте.
Распространение COVID-19: что происходит в мире
По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 49,9 миллиона, скончались 1,25 миллиона человек, выздоровели — 32,9 миллиона.