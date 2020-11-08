Коронавирус в Узбекистане: главное на 8 ноября

Общее число выздоровевших с начала пандемии составляет 65 890 человек — это 96% от общего числа заболевших в стране.

ТАШКЕНТ, 8 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 68 665 (+227) инфицированных коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 190 пациентов с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 65 890 человек (+204). Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 581.

Вспомним о симптомах: какие основные проявления легкой формы коронавируса?

Австрийские ученые разделили симптомы легкой формы COVID-19 на семь групп:

симптомы "гриппа" — лихорадка, озноб, утомляемость и кашель; симптомы "простуды" — ринит, чихание, сухость в горле и заложенность носа; боль в суставах и мышцах; воспаление глаз и слизистых оболочек; проблемы с дыханием — пневмония и одышка; желудочно-кишечные проблемы — диарея и тошнота, а также головная боль; потеря обоняния и вкуса.

Лечение от коронавируса на дому: какие правила нужно соблюдать?

В первую очередь, больному нужно выделить отдельную посуду. Мыть ее также следует отдельно от остальной кухонной утвари.

Об этом заявил иммунолог, член президиума Российской академии наук, директор Института Иммунологии и Физиологии Уральского отделения РАН Валерий Черешнев.

Еще несколько рекомендаций:

проводить в доме регулярную влажную уборку и дезинфекцию поверхностей (в этом поможет обычный антисептик);

соблюдать в доме строгий масочный режим. Больному, в свою очередь, нужно сдерживать чихание и кашель или же делать это, когда никого нет рядом;

если в доме проживают дети, то они ни в коем случае не должны контактировать с заболевшим. По словам специалиста, "дети являются пассивными разносчиками болезни".

Почему лишний вес вызывает тяжелые формы COVID-19?

Лишний вес ведет к тяжелым осложнениям при COVID-19. По словам медиков, у пациентов с ожирением почти в 9 (!) раз выше риск летального исхода.

Почему же так происходит?

Ответ на этот вопрос вы найдете в нашем воскресном подкасте.

Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 49,9 миллиона, скончались 1,25 миллиона человек, выздоровели — 32,9 миллиона.