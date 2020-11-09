В Узбекистане пройдет виртуальная выставка собак

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Узбекистане в онлайн-формате пройдет выставка Dogshow Uzbekistan-2020, сообщает пресс-служба.

"В нашей стране объединяют владельцев собак, множество различные клубов и обществ собаководов, представляя и защищая их интересы, проводя надлежащее обучение общим курсам послушания, охране и других команд для собак и их в правильном управлении владельцами своих питомцев", - говорится в информации.

Мероприятие состоится 5 декабря. Среди судей: Германия, Эстония и Россия.

Заявки на участие принимаются по 26 ноября 2020 года включительно. Регистрация проходит по ссылке.

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Напомним, два раза в год клубами организовываются выставки собак, на которых экспертами-судьями в ринге оцениваются собаки – экстерьер, телосложение, психика. И такие смотры являются лучшей площадкой, чтобы продемонстрировать достижения своего четвероного друга.