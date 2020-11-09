Новые условия продажи гостиницы "Афросиаб Палас" в Самарканде

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Гостиницу "Афросиаб Палас" в Самарканде выставили на продажу на онлайн-аукционе с новыми условиями.
"Стартовая цена составляет 27,4 млрд сумов, и больше нет инвестиционных обязательств в 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Начальная цена объекта составляла – 5,47 миллиарда сумов при минимальной сумме инвестиций около 12 миллионов долларов.
Гостиница "Афросиаб Палас" в Самарканде выставлена на продажу >>
Потенциальному инвестору были установлены дополнительные обязательства, которые актуальны и сейчас:
- до конца 2021 года создать в гостинице 280 номеров, в том числе один "Президентский номер";
- довести уровень сервиса до 4-звездочных отелей по международному стандарту;
- благоустроить территорию имущественного комплекса с учетом необходимой инфраструктуры и парковок в соответствии с установленными правилами архитектуры и по согласованию с Министерством культуры и ЮНЕСКО;
- оплатить все кредиторские задолженности.