Новые условия продажи гостиницы "Афросиаб Палас" в Самарканде

Начальная цена объекта составляла – 5,47 миллиарда сумов при минимальной сумме инвестиций около 12 миллионов долларов.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. Гостиницу "Афросиаб Палас" в Самарканде выставили на продажу на онлайн-аукционе с новыми условиями.

"Стартовая цена составляет 27,4 млрд сумов, и больше нет инвестиционных обязательств в 12 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Начальная цена объекта составляла – 5,47 миллиарда сумов при минимальной сумме инвестиций около 12 миллионов долларов.

Гостиница "Афросиаб Палас" в Самарканде выставлена на продажу >>

Потенциальному инвестору были установлены дополнительные обязательства, которые актуальны и сейчас:

- до конца 2021 года создать в гостинице 280 номеров, в том числе один "Президентский номер";

- довести уровень сервиса до 4-звездочных отелей по международному стандарту;

- благоустроить территорию имущественного комплекса с учетом необходимой инфраструктуры и парковок в соответствии с установленными правилами архитектуры и по согласованию с Министерством культуры и ЮНЕСКО;

- оплатить все кредиторские задолженности.