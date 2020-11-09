14:31 09 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.37
  • EUR12074.28
  • USD10366.86
Поиск
Узбекская валюта - сум

Глава Санэпидемнадзора Бухарской области попался на взятке

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
42 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15359494/Glava-Sanepidemnadzora-Bukharskoy-oblasti-zaderzhan-pri-poluchenii-vzyatki.html

Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УВД, а также Департамента при Генпрокуратуре и СГБ.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Бухарской области задержали главу Управления инспекции санитарно-эпидемиологического надзора.

Молоток судьи в зале суда
© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистане задержаны чиновники при получении взятки — СГБ

Чиновника поймали на взятке. По данным следствия, он, пользуясь своим служебным положением, требовал 400 долларов и 500 тысяч сумов у руководителя компании "Жамила Жахони Лаззат Омад".

Подозреваемого задержали в его кабинете в момент получения денег. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" УК РУз.

Ранее на этом также попался начальник управления благоустройства Каганского района Бухарской области. 

Аналогичный случай недавно произошел и в Хорезмской области — там во взяточничестве уличили председателя одного из махаллинских сходов в Хорезмской области.

Мужчина обещал посодействовать назначению детского пособия. Сумму он установил символичную — 400 тысяч сумов.

Теги:
Задержание, взятка, Бухарская область



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Кандидат в вице-президенты от Демократической партии Джо Байден разговаривает со сторонниками
Юрист, демократ и опытный политик: как Джо Байден шел к президентскому креслу
Жители Ливана сняли на видео падение горящего метеорита
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться