Глава Санэпидемнадзора Бухарской области попался на взятке

Операцию провели сотрудники Управления по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями УВД, а также Департамента при Генпрокуратуре и СГБ.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. В Бухарской области задержали главу Управления инспекции санитарно-эпидемиологического надзора.

Чиновника поймали на взятке. По данным следствия, он, пользуясь своим служебным положением, требовал 400 долларов и 500 тысяч сумов у руководителя компании "Жамила Жахони Лаззат Омад".

Подозреваемого задержали в его кабинете в момент получения денег.

Возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки" УК РУз.

Ранее на этом также попался начальник управления благоустройства Каганского района Бухарской области.

Аналогичный случай недавно произошел и в Хорезмской области — там во взяточничестве уличили председателя одного из махаллинских сходов в Хорезмской области.

Мужчина обещал посодействовать назначению детского пособия. Сумму он установил символичную — 400 тысяч сумов.