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Местные жители очень недовольны такой инициативой, так как марафон начался в понедельник с 8:00 до 11:00, во время час пика.
ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Намангане сегодня проходил марафон, из-за которого власти перекрыли дороги. В результате образовались многокилометровые пробки, пишут местные телеграм-каналы.
"Местные жители очень недовольны такой инициативой, так как марафон начался в понедельник с 8:00 до 11:00, во время час пика", - говорится в сообщении.
В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото
Известно, что марафон был организован в центральной части города. По мнению местных жителей, такие марафоны нужно проводить в выходные.