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В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото

В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото

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Местные жители очень недовольны такой инициативой, так как марафон начался в понедельник с 8:00 до 11:00, во время час пика.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Намангане сегодня проходил марафон, из-за которого власти перекрыли дороги. В результате образовались многокилометровые пробки, пишут местные телеграм-каналы.

"Местные жители очень недовольны такой инициативой, так как марафон начался в понедельник с 8:00 до 11:00, во время час пика", - говорится в сообщении.

В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото
Telegram-канал
В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото

Известно, что марафон был организован в центральной части города. По мнению местных жителей, такие марафоны нужно проводить в выходные.

 

Теги:
пробка, автомобилисты, автомобили, автомобиль, водитель, водители, Наманганская область, Наманган, Узбекистан, Узбекистан



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