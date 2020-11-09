Местные жители очень недовольны такой инициативой, так как марафон начался в понедельник с 8:00 до 11:00, во время час пика.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Намангане сегодня проходил марафон, из-за которого власти перекрыли дороги. В результате образовались многокилометровые пробки, пишут местные телеграм-каналы.

"Местные жители очень недовольны такой инициативой, так как марафон начался в понедельник с 8:00 до 11:00, во время час пика", - говорится в сообщении.

Telegram-канал В Намангане из-за марафона образовались серьезные пробки на дорогах - фото

Известно, что марафон был организован в центральной части города. По мнению местных жителей, такие марафоны нужно проводить в выходные.