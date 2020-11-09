На Узбекистан надвигается холодный антициклон

Местами пройдет дождь, в горных районах - снег, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В ближайшие дни территория Узбекистана будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, сообщает Узгидромет.

"На территорию республики вновь зайдет холодный антициклон, но уже с районов Поволжья", - говорится в информации.

Местами пройдет дождь, в горных районах - снег, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.

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Дневная температура при дожде понизится до 8-13 градусов тепла.

Но уже 13 ноября дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории осадки прекратятся.