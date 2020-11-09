На Узбекистан надвигается холодный антициклон

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В ближайшие дни территория Узбекистана будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, сообщает Узгидромет.
"На территорию республики вновь зайдет холодный антициклон, но уже с районов Поволжья", - говорится в информации.
Местами пройдет дождь, в горных районах - снег, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.
В Узбекистане снова потеплеет >>
Дневная температура при дожде понизится до 8-13 градусов тепла.
Но уже 13 ноября дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории осадки прекратятся.