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Девушка идет по улице во время дождя

На Узбекистан надвигается холодный антициклон

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15361890/Na-Uzbekistan-nadvigaetsya-kholodnyy-antitsiklon.html

Местами пройдет дождь, в горных районах - снег, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В ближайшие дни территория Узбекистана будет находиться под влиянием холодных воздушных масс, сообщает Узгидромет.

"На территорию республики вновь зайдет холодный антициклон, но уже с районов Поволжья", - говорится в информации.

Местами пройдет дождь, в горных районах - снег, лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранится погода без осадков.

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Дневная температура при дожде понизится до 8-13 градусов тепла.

Но уже 13 ноября дожди сохранятся лишь по областям Ферганской долины, по остальной территории осадки прекратятся. 

Теги:
похолодания, холод, Узбекистан, Узбекистан, погода



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