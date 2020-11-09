В Узбекистане ежегодно будут проводить аудит методологии статистики

К проведению аудита Госкомстат может привлекать международных экспертов, представителей научной общественности и квалифицированных специалистов на основе договора или по желанию.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана принимают активные меры по повышению качества статистической информации, а также созданию полноценных баз данных статистических показателей.

Данные показатели и методы их разработки следует привести в соответствии с международными стандартами. В этой связи правительство республики приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета РУз по статистике".

Документ утвердил положение о порядке проведения аудита методологии официальной статистики, а также изменения и дополнения к отдельным решениям кабмина.

Аудит производителей официальной статистики, включенной в многолетние и годовые статистические программы, правительство проводит ежегодно. Госкомстат, в свою очередь, проводит аудит методологий статистики по установленному графику.

Основными задачами аудита являются:

оценка соответствия используемых статистических методологий международным стандартам;

анализ соответствия разрабатываемых и публикуемых статистических данных статистическим методологиям;

выработка предложений для совершенствования методологий статистики и деятельности по разработке статданных и решения выявленных проблем.

К проведению аудита Госкомстат может привлекать международных экспертов, представителей научной общественности и квалифицированных специалистов на основе договора или по желанию.

Аудит методологий статистики производителей проводится не реже чем раз в пять лет на основе принципов законности, самостоятельности, честности и тайности.

Для проведения обследований, формирования и анализа официальных статистических материалов осуществляется электронное взаимодействие с информационными системами министерств и ведомств.

По итогам аудита министерствам и ведомства вносятся обязательные к исполнению представления для совершенствования статданных.

В августе было подписано постановление президента о мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики.

Приоритетным направлением определено преобразование органов статистики в профессиональную независимую службу, направленную на формирование востребованной, качественной и достоверной информации, повышение прозрачности и открытости статистической информации.