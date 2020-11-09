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В Узбекистане ежегодно будут проводить аудит методологии статистики

© Flickr / Qwarzz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201109/15364354/V-Uzbekistane-ezhegodno-budut-provodit-audit-metodologii-statistiki.html

К проведению аудита Госкомстат может привлекать международных экспертов, представителей научной общественности и квалифицированных специалистов на основе договора или по желанию.

ТАШКЕНТ, 9 ноя — Sputnik. Власти Узбекистана принимают активные меры по повышению качества статистической информации, а также созданию полноценных баз данных статистических показателей.

Подпись документов
© Foto : jarmoluk
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Данные показатели и методы их разработки следует привести в соответствии с международными стандартами. В этой связи правительство республики приняло постановление "О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Государственного комитета РУз по статистике". 

Документ утвердил положение о порядке проведения аудита методологии официальной статистики, а также изменения и дополнения к отдельным решениям кабмина.

Аудит производителей официальной статистики, включенной в многолетние и годовые статистические программы, правительство проводит ежегодно. Госкомстат, в свою очередь, проводит аудит методологий статистики по установленному графику.

Основными задачами аудита являются:

  • оценка соответствия используемых статистических методологий международным стандартам;
  • анализ соответствия разрабатываемых и публикуемых статистических данных статистическим методологиям;
  • выработка предложений для совершенствования методологий статистики и деятельности по разработке статданных и решения выявленных проблем.

К проведению аудита Госкомстат может привлекать международных экспертов, представителей научной общественности и квалифицированных специалистов на основе договора или по желанию.

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Аудит методологий статистики производителей проводится не реже чем раз в пять лет на основе принципов законности, самостоятельности, честности и тайности.

Для проведения обследований, формирования и анализа официальных статистических материалов осуществляется электронное взаимодействие с информационными системами министерств и ведомств.

По итогам аудита министерствам и ведомства вносятся обязательные к исполнению представления для совершенствования статданных.

В августе было подписано постановление президента о мерах по дальнейшему совершенствованию и развитию национальной системы статистики.

Приоритетным направлением определено преобразование органов статистики в профессиональную независимую службу, направленную на формирование востребованной, качественной и достоверной информации, повышение прозрачности и открытости статистической информации.

Теги:
Узбекистан, статистика, Государственный комитет по статистике, аудит



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