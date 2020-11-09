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Запускается регулярное автобусное сообщение из Навоийской области в Ташкент, Самарканд, Бухару и Карши

Запускается регулярное автобусное сообщение между регионами Узбекистана

Пресс-служба Минтранса Узбекистана
Общество
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В ближайшее время будет запущено регулярное автобусное сообщение из Навои в Ташкент, Карши, Ургенч, Бухару.

ТАШКЕНТ, 9 ноября — Sputnik. В Навои создан региональный филиал ООО Uzautotrans Service, сообщили в пресс-службе Минтранспорта. Теперь будет организована проезд пассажиров к месту назначения по приемлемым ценам.

В Навои уже доставили 20 современных автобусов марки Yutong предприятия Uzautotrans Service.

В ближайшее время будет запущено регулярное автобусное сообщение из Навои в Ташкент, Карши, Ургенч, Бухару, а также из Самарканда через Навои в Хиву и Нурат.

Остановка общественного транспорта в Ташкенте
Sputnik / Рамиз Бахтияров
В Ташкенте будут изменены 12 автобусных маршрутов

Ранее в рамках встречи зампремьера – министра инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардора Умурзакова и заместителя премьер-министра Казахстана Романа Скляра было подчеркнуто приоритетное значение дальнейшего развития и укрепления стратегического партнерства в развитии транспортных коммуникаций. Стороны положительно оценили возобновление воздушных перевозок.

Обсуждены возможности открытия международного автобусного сообщения между крупными городами Узбекистана и Казахстана, строительства скоростной железной дороги "Туркестан – Шымкент – Ташкент", а также транспортного коридора "Учкудук – Кызылорда".

Теги:
пассажиры, Ташкент, автобус



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