На праздничном мероприятии группу врачей наградили почетными грамотами и ценными подарками. Подробности - в материале.

ТАШКЕНТ, 9 ноя - Sputnik. В Ташкентской области наградили медицинских работников, сообщает УзА.

"Особого уважения заслуживает самоотверженный труд медицинских работников, служб санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья, привлеченных к борьбе с коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

На видеоселекторном совещании, состоявшемся 6 ноября под председательством Президента Шавката Мирзиёева, по вопросам совершенствования первичного звена системы здравоохранения и формирования здорового образа жизни среди населения, отмечалась необходимость привлечения врачей в сельские врачебные пункты и семейные поликлиники, создания достойных условий врачам.

"В нашей области осуществляется системная работа по повышению качества медицинского обслуживания, - говорит начальник Ташкентского областного управления здравоохранения, доктор медицинских наук Туракул Арзикулов.

По его словам, в прошлом году на основе адресных программ было выделено 68 миллиардов сумов на модернизацию сферы, согласно соответствующим решениям хокима области в рамках государственных программ "Обод махалла" и "Обод кишлок" сельские врачебные пункты и семейные поликлиники оснащены необходимым медицинским оборудованием за счет средств местного бюджета.

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Сейчас области нужны еще более 800 врачей. Намечено создать два новых высших образовательных учреждения медицинского профиля, в которых будут готовить квалифицированных специалистов.

На праздничном мероприятии группу врачей наградили почетными грамотами и ценными подарками.