В убийстве преподавателя РЭУ им. Плеханова подозревают уроженца Центральной Азии

Его подозревают в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в доме в Солнечногорском районе Подмосковья.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в двойном убийстве.

Напомним: трагедия произошла на днях в Солнечногорском районе Подмосковья. Были найдены тела двух женщин с ножевыми ранениями. Рядом с ними была пострадавшая 6-летняя девочка. Ее также ранили ножом.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Погибшие — ее мама и бабушка.

Позднее выяснилось, что одна из жертв преподавала в РЭУ имени Плеханова — кандидат экономических наук Виктория Борковская.

Сейчас же стало известно о задержании предполагаемого преступника. В убийстве подозревают уроженца Центральной Азии 1994 года рождения.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Солнечногорск задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 г. р., подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие продолжается.