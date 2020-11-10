13:41 10 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ

В убийстве преподавателя РЭУ им. Плеханова подозревают уроженца Центральной Азии

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
Получить короткую ссылку
21002
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15366124/V-ubiystve-prepodavatelya-REU-Plekhanova-podozrevayut-urozhentsa-Tsentralnoy-Azii.html

Его подозревают в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в доме в Солнечногорском районе Подмосковья.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Сотрудники МВД России задержали подозреваемого в двойном убийстве. 

© Sputnik / Наталья Селиверстова
В убийстве "колбасного короля" Маругова подозревают уроженца Центральной Азии

Напомним: трагедия произошла на днях в Солнечногорском районе Подмосковья. Были найдены тела двух женщин с ножевыми ранениями. Рядом с ними была пострадавшая 6-летняя девочка. Ее также ранили ножом.

Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Погибшие — ее мама и бабушка.

Позднее выяснилось, что одна из жертв преподавала в РЭУ имени Плеханова — кандидат экономических наук Виктория Борковская.

Сейчас же стало известно о задержании предполагаемого преступника. В убийстве подозревают уроженца Центральной Азии 1994 года рождения. 

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г.о. Солнечногорск задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 г. р., подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе. Мужчина  в ближайшее время будет доставлен в следственные органы", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Следствие продолжается. 

Теги:
женщина, преподаватель, РЭУ имени Плеханова, Центральная Азия, Убийство



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Осень глазами собак: протесты, холод и костюмы - фотолента
Байден объявил себя президентом США, но Трамп не сдается — к чему это приведет?
Экспортная география: статистика по бизнесу

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться