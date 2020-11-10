"Росатом" обсуждает с Беларусью строительство еще одной АЭС

Ранее в Гродненской области начала работу первая в республике атомная электростанция. Для нее выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. "Росатом" обсуждает с руководством Беларуси возможное строительство еще одной атомной электростанции (АЭС), заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.

"Сейчас с руководством республики обсуждаем возможное строительство еще одной станции и исследовательского реактора", — сказал Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст опубликован на сайте "Росатома".

Ранее, 3 ноября, в Гродненской области начала работу первая в республике атомная электростанция. В этот день в объединенную энергосистему страны включили первый энергоблок, строительство которого началось в ноябре 2013-го.

Ожидается, что первый блок введут в промышленную эксплуатацию в феврале 2021 года, второй — в мае 2022-го.

БелТА Президент Беларуси Александр Лукашенко (второй справа) и гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев (справа) во время посещения БелАЭС для участия в церемонии по повышению мощности первого энергоблока

БелАЭС — крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Станция с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности.