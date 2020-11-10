Сколько узбекских семей могут позволить себе компьютер — исследование

На каждые 100 домашних хозяйств в среднем приходится 56 персональных компьютеров. В 2010-м этот показатель составлял 12 штук.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Государственный комитет по статистике провел исследование и выяснил, во многих ли узбекских семьях имеется компьютер.

"По данным выборочных обследований домашних хозяйств Госкомстата, на январь-сентябрь 2020 года количество персональных компьютеров на 100 домашних хозяйств составило 56 штук. В 2010-м этот показатель составлял 12 штук, в 2015 году — 47 штук", — отметили в ведомстве.

Госкомстат Узбекистана Сколько персональных компьютеров приходится на каждые 100 домашних хозяйств?

Ранее Госкомстат выяснил, сколько узбекистанцев могут позволить себе машину — на каждые 100 семей приходится в среднем по 47 легковых автомобилей.

Аналогичное исследование было проведено в отношении средств связи — на каждые 100 семей приходится в среднем по 160 телевизоров и 282 телефона.