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Сколько узбекских семей могут позволить себе компьютер — исследование

Jeshu John
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15368547/Skolko-uzbekskikh-semey-mogut-pozvolit-sebe-kompyuter--issledovanie.html

На каждые 100 домашних хозяйств в среднем приходится 56 персональных компьютеров. В 2010-м этот показатель составлял 12 штук.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Государственный комитет по статистике провел исследование и выяснил, во многих ли узбекских семьях имеется компьютер.

"По данным выборочных обследований домашних хозяйств Госкомстата, на январь-сентябрь 2020 года количество персональных компьютеров на 100 домашних хозяйств составило 56 штук. В 2010-м этот показатель составлял 12 штук, в 2015 году — 47 штук", — отметили в ведомстве.
Госкомстат Узбекистана
Сколько персональных компьютеров приходится на каждые 100 домашних хозяйств?

Ранее Госкомстат выяснил, сколько узбекистанцев могут позволить себе машину — на каждые 100 семей приходится в среднем по 47 легковых автомобилей.

Аналогичное исследование было проведено в отношении средств связи — на каждые 100 семей приходится в среднем по 160 телевизоров и 282 телефона.

Теги:
компьютер



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