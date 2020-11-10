Зачинщикам "Гузарского погрома" придется ответить

Федерация Профсоюзов Узбекистана призвала выяснить, кто побуждал к беспорядкам на заводе GTL.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik, Дильшода Рахматова. Двадцать первого октября в социальных сетях появились видео беспорядков, произошедших на одном из объектов ENTER Engineering в Гузарском районе Кашкадарьинской области.

После этого заместитель председателя Федерации Профсоюзов Узбекистана Кобилжон Киргизалиев призвал выяснить, кто побуждал к беспорядкам на заводе GTL. Тогда же, на пресс-конференции 9 ноября, он сообщил, что сразу после беспорядков под его руководством была создана рабочая группа, которая затем отправилась в Кашкадарью.

На объекте должны работать более 17 тысяч человек. На сегодня там трудятся свыше 13,5 тысячи граждан, из них порядка десяти тысяч — местные жители, остальные — иностранцы.

"После случившегося, по заданию председателя Профсоюзов Республики, мы составили большую группу, в которую вошли инспекторы по труду, председатель Союза Профсоюзов Кашкадарьинской области, и прибыли на место. Министр энергетики Алишер Султанов, министр занятости и трудовых отношений Назим Хусанов, представители хокимията области и руководство компании-подрядчика Enter Engineering — все они уже были там. Мы обсудили с ними, что нужно сделать вместе", — вспомнил события того дня Киргизалиев.

Для выяснения всех обстоятельств были составлены шесть групп по пять человек. В них работали 20 представителей профсоюза, пять — от работодателя, еще пять — от Минтруда.

Каждая группа проводила исследования по отдельным направлениям: питание, транспорт, медицинский осмотр, зарплаты и другие. Кроме того, в ходе работы они заполняли специально составленные анкеты.

"В течении трех дней были проведены беседы с полутора тысячами работников. Выяснили, что самая большая проблема заключалась в графике: раньше трудились 22 дня и отдыхали восемь, но из-за пандемии этот режим был нарушен. В связи с карантином сотрудники в возрасте 30-35 лет оставались на объекте в течение 60-70 дней. Представьте себе: ограниченное пространство, которое нельзя покинуть, все окружено постами. Но нужно отметить, что компания потратила пять миллиардов сумов, чтобы защитить здоровье своих сотрудников. Кого можно было вылечить — вылечили сразу. Вторая проблема: для этих тысяч работников на объекте были организованы десять столовых корпусов с моноблоками. У каждого работника была свая карта, он подходил к моноблоку, получал чек, подходил к повару с чеком и получал свою порцию. Сколько времени нужно, чтобы поели несколько сотен работников? А поломка моноблока привела к тому, что тысяча человек застряли примерно на час. Работник, который с утра занимался тяжелым трудом, заливал бетон, ждал еду минут 50. Это все, конечно, подействовало на психику. В-третьих, взаимоотношения между инженерами-техниками и простыми работниками не очень хорошо организованы. Это все выяснилось в результате анкетирования и собеседований", — рассказал Киргизалиев.

Сейчас в произошедшем разбираются органы правопорядка. Призывавшие к беспорядкам должны быть обязательно установлены, заявил зампредседателя Федерации Профсоюзов Узбекистана.

Что сделала Федерация Профсоюзов

"Нужно выяснить обязательно. Они должны в установленным законом порядке высказать свои возражения. Разгромили семь-восемь столовых, компьютеры, охлаждающие устройства, даже разбили окна медпункта, в котором им же оказывали помощь. Чтобы дойти до состояния, в котором можно сделать такое, обязательно должны были быть какие-то подстрекатели", — уверен Киргизалиев.

После анкетирования и общения с рабочими дополнительно к 130 имеющимся автобусам было куплено 20 новых.

В столовых отменили моноблочный режим. Рабочий график стал прежним: 22 рабочих дня, восемь выходных. На территории началось строительство торгового комплекса, кроме того — решено организовать дополнительный спортивный зал.

Выяснилось, что пять тысяч работников являлись членами профсоюза, главный офис которого находится в Ташкенте. В Гузарском районе Кашкадарьинской области откроют его филиал.

Напомним, после погрома в отношении группы лиц, принимавших участие в погроме, было возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РУз: "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" (статья 173, часть 2, пункт "в") и "Хулиганство" (статья 277, часть 2, пункты "б", "в", "е").