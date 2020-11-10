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Сотрудник автозаправочной станции заправляет автомобиль клиента

В Госкомстате озвучили, сколько бензина произвели в Узбекистане с начала года

© Sputnik / Александр Кряжев
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201110/15371742/V-Goskomstate-ozvuchili-skolko-benzina-proizveli-v-Uzbekistane-s-nachala-goda.html

С января по сентябрь 2020 года нефтеперерабатывающие заводы республики экспортировали 55,9 млн литров бензина на общую сумму $15,6 млн.

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. С начала 2020 года в Узбекистане произведено 769,1 тысячи тонн автобензина, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по статистике. При этом в ведомстве отдельно подчеркивают, что данный показатель превышает прошлогодний на 1,4%. 

Большую часть бензина - 80,6% - произвели на нефтеперерабатывающих заводах Бухарской области, 18,5% – на НПЗ Ферганской области. Остальная часть топлива выпущена в Кашкадарьинской области.  

С января по сентябрь НПЗ республики экспортировали 55,9 млн литров бензина на общую сумму $15,6 млн. Объем импорта, в свою очередь, составил 152,9 млн литров ($33,1 млн).

Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций
© Sputnik / Максим Богодвид
В Узбекистан ввезено свыше 90 млн литров импортного бензина

Ранее в компании "Узбекнефтегаз" сообщили о снижении с 10 ноября стоимости бензина марки Аи-95. Цена импортной горючей смеси опустилась с 6,6 тысячи сумов до 6,3 тысячи за литр.

Директор UNG Petro Мирзохид Мусаев пояснил, что при снижении себестоимости продукции обязательно понижается и цена ее реализации.

Теги:
Узбекистан, Госкомстат, бензин



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