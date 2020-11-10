Техникум лесного хозяйства переведут под управление профильного комитета

Государственный комитет по лесному хозяйству ежегодно до 15 января должен будет направлять в Министерство высшего среднего специального образования предложения по параметрам приема по профессиям и специальностям

ТАШКЕНТ, 10 ноя — Sputnik. Колледж лесного хозяйства Ташкентского района трансформируется в техникум и будет функционировать под руководством Государственного комитета по лесному хозяйству. Такие изменения ожидают учебное заведение с 2021/2022 учебного года, говорится в профильном постановлении правительства.

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Одной из основных задач Техникума является подготовка кадров для лесного хозяйства и его отраслей на принципах непрерывности и преемственности, на дневном, вечернем и заочном уровнях обучения на основе программ, интегрированных с направлениями подготовки бакалавров высшего образования.

Государственный комитет по лесному хозяйству ежегодно до 15 января должен будет направлять в Министерство высшего среднего специального образования предложения по параметрам приема по профессиям и специальностям в области лесного хозяйства в разрезе профессий, специальностей и регионов.

В мае 2018 года в ходе посещения Андижанского филиала Научно-исследовательского института лесного хозяйства Шавкат Мирзиёев отметил необходимость применения инновационных идей в лесном хозяйстве, создания специального фонда для расширения разновидности культур и увеличения урожая.