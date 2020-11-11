Синоптики объявили штормовое предупреждение на перевале Камчик

С 11 ноября в Узбекистане началось резкое понижение температуры воздуха. Водителей просят соблюдать все меры предосторожности.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Штормовой ветер, снегопад, гололедица ожидаются в ближайшие дни в районе перевала Камчик в Ташкентской области, сообщили в пресс-службе Узгидромета.

"В районе перевала Камчик автодороги А-373 "Ташкент-Ош" 12-13 ноября объявлено штормовое предупреждение: ожидается снег, временами сильный, туман с ухудшением видимости до 50-100 метров, усиление ветра до 18-23 м/с, на дороге возможны снежные заносы, гололедица", — говорится в публикации на Telegram-канале Узгидромета.

В целом на территории Узбекистана во второй половине недели ожидается похолодание и дожди с переходом в снег.

По данным синоптиков, с 11 ноября в Узбекистане началось резкое понижение температуры воздуха: с 13 градусов тепла до 0-плюс 5 в дневное время, ночью прогнозируются заморозки практически во всех областях. МЧС страны также просит водителей соблюдать все меры предосторожности.

Через Камчик проходит единственная автодорога (трасса А-373), соединяющая восточную часть с остальной территорией страны. В зимнее время из-за угрозы схода лавин, а весной из-за оползней и селей автодорога на данном участке периодически закрывается. Летом 2016-го "Узбекистон темир йуллари" построили электрифицированную железнодорожную линию Ангрен — Пап, которая проходит через 19-километровый туннель на перевале. Однако зимой движение поездов через туннель также приостанавливается во время ухудшения погоды.