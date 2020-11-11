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В Узбекистане начался процесс над 22 участниками конфликта в Сохе

© Sputnik / Максим Богодвид
Общество
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Sputnik Узбекистан
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Инцидент произошел в конце мая. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Ферганский областной суд Узбекистана начал процесс по обвинению 22 человек в сопротивлении представителям власти и участии в массовых беспорядках на территории эксклава Сох в Кыргызстане, где в конце мая произошел конфликт между жителями двух стран. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Верховного суда (ВС) республики.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев
Пресс-служба президента КР / Султан Досалиев
Мирзиёев и Жээнбеков обсудили приграничный конфликт
Тридцать первого мая на границе Кыргызстана с узбекистанским эксклавом Сох произошла стычка местных жителей. По данным Министерства иностранных дел РУз, причиной стал спор вокруг очистки родника Чашма. В результате инцидента, как рассказали в Минздраве КР, пострадали 25 человек. Позднее Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что шесть граждан были заключены под стражу по подозрению в участии в беспорядках.

Узбекистанский эксклав Сох на территории Кыргызстана
© Wikipedia
Узбекистанский эксклав Сох на территории Кыргызстана
"Ферганской областной суд по уголовным делам начал рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении 22 граждан", — говорится в материалах Верховного суда. В них указывается, что всем подсудимым предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса республики "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг" и "Массовые беспорядки". Санкции по ним предусматривают наказание вплоть до 15 лет лишения свободы.

Представитель областного суда пояснил, что судебный процесс проходит по уголовному делу "в отношении лиц, обвиняемых в участии в беспорядках в анклаве Сох в мае".

Теги:
уголовное дело, Ферганская область, Конфликт, суд, Узбекистан



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