Количество рейсов высокоскоростного поезда Afrosiyob увеличилось

С 13 ноября 2020 года количество рейсов планируется увеличить до трех - теперь отправиться из Ташкента в Самарканд и обратно можно будет в пятницу, субботу и воскресенье.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" вводит дополнительные рейсы на поезд Afrosiyob №764/763 сообщением Ташкент – Самарканд – Ташкент, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас узбекистанцы могут поехать по данному маршруту на фирменных поездах лишь два раза в неделю - в субботу и воскресенье. С 13 ноября 2020 года количество рейсов планируется увеличить до трех - теперь отправиться из Ташкента в Самарканд и обратно можно будет в пятницу, субботу и воскресенье.

Кроме того, начиная с 13 ноября поезд будет делать остановку на вокзале "Джизак".

Напомним, с 15 августа 2020 года запущены поезда по ряду внутренних маршрутов. Высокоскоростной Afrosiyob начал курсировать по направлению Ташкент - Бухара - Ташкент. Поезда отправились также по маршрутам Ташкент – Самарканд – Карши – Ташкент и Ташкент – Андижан – Ташкент.

С 15 августа возобновилось авиасообщение из Ташкента в Нукус, Ургенч (три раза в неделю), Термез (два раза в неделю) и обратно. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах, а также онлайн.