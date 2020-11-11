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Высокоскоростной электропоезд Афросиаб

Количество рейсов высокоскоростного поезда Afrosiyob увеличилось

© Foto : Michał Huniewicz
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15382325/Kolichestvo-reysov-vysokoskorostnogo-poezda-Afrosiyob-uvelichilos-.html

С 13 ноября 2020 года количество рейсов планируется увеличить до трех - теперь отправиться из Ташкента в Самарканд и обратно можно будет в пятницу, субботу и воскресенье.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. АО "Узбекистон темир йуллари" вводит дополнительные рейсы на поезд Afrosiyob №764/763 сообщением Ташкент – Самарканд – Ташкент, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сейчас узбекистанцы могут поехать по данному маршруту на фирменных поездах лишь два раза в неделю - в субботу и воскресенье. С 13 ноября 2020 года количество рейсов планируется увеличить до трех - теперь отправиться из Ташкента в Самарканд и обратно можно будет в пятницу, субботу и воскресенье.

Кроме того, начиная с 13 ноября поезд будет делать остановку на вокзале "Джизак".

Скоростной поезд Afrosiyob
O'zbekiston Temir Yo'llari
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Напомним, с 15 августа 2020 года запущены поезда по ряду внутренних маршрутов. Высокоскоростной Afrosiyob начал курсировать по направлению Ташкент - Бухара - Ташкент. Поезда отправились также по маршрутам Ташкент – Самарканд – Карши – Ташкент и Ташкент – Андижан – Ташкент.

С 15 августа возобновилось авиасообщение из Ташкента в Нукус, Ургенч (три раза в неделю), Термез (два раза в неделю) и обратно. Пассажиры могут приобрести билеты в кассах, а также онлайн.

Теги:
рейсы, Afrosiyob, Самарканд, Узбекистон темир йуллари



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