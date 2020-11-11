Коронавирус в Узбекистане: главное на 11 ноября

Как бороться с паническими атаками в эпоху пандемии, почему возникает депрессия из-за COVID, какой месяц станет переломным в борьбе с вирусом — об этом читайте в материале.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Основные новости об эпидемиологической ситуации в республике — в обзоре Sputnik Узбекистан.

Ситуация с COVID-19 в стране

По последним данным Минздрава, к настоящему моменту в Узбекистане выявлено 69 244 инфицированных коронавирусом.

Лечение в инфекционных учреждениях проходят 2 221 пациента с положительным диагнозом.

Общее число выздоровевших составляет 66 433. Это 96% от общего числа заболевших.

Число жертв коронавируса увеличилось до 592.

Какой месяц станет переломным в борьбе с пандемией?

В ВОЗ заявили, что к началу весны обстановка с пандемией может измениться в лучшую сторону.

"К марту как результат исключительной работы, которая сейчас проводится по всему миру, мы можем оказаться в ситуации, которая фундаментально поменяет нынешнюю обстановку с пандемией", — отметил советник гендиректора ВОЗ Брюс Эйлвард.

По его словам, к этому времени будут в достаточном количестве все необходимые ресурсы: дексаметазон, ИВЛ, средства индивидуальной защиты.

Однако важнее всего вакцина. Кроме того, ожидается, что к марту 2021 года начнут массово выпускаться тесты для самостоятельного определения вируса.

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Для этого специалисты университета науки и технологий имени короля Абдаллы (находится в Саудовской Аравии) собрали все имевшиеся снимки, которые удалось сделать с помощью микроскопа, а также базы банных белков.

В эпоху пандемии люди все чаще испытывают панические атаки

Что с этим делать, рассказала психолог и член Ассоциации психологов Узбекистана София Хасанова.

У многих переболевших COVID-19 наблюдается депрессия — что с этим делать?

Здоровье матери превыше всего

В Ташкенте шестиклассник потратил накопленные для покупки велосипеда деньги на лечение матери, заболевшей COVID-19.

Позднее ребенок сам заразился коронавирусом.

"Я не чувствовал запах, болела голова. Я уже давно не хожу в школу и очень соскучился по одноклассникам и друзьям", — рассказал мальчик.

Замминистра физической культуры и спорта Нодир Муротов решил помочь школьнику и подарил ему велосипед. Представители министерства также планируют в будущем устроить ребенка в спортивную школу.

Лидеры стран-членов ШОС приняли большую Московскую декларацию

По итогам онлайн-заседания Совета глав государств-членов ШОС был принят пакет документов, который включил в себя и комплексный план по борьбе с COVID-19.

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Предстоит также принять шесть заявлений, посвященных, в том числе, 75-летию победы во Второй мировой войне, совместному противодействию коронавирусной инфекции, сотрудничеству в области цифровой экономики.

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Распространение COVID-19: что происходит в мире

По последним данным ВОЗ, количество случаев заболевания в мире достигло 51,6 миллиона, скончались 1,27 миллиона человек, выздоровели — 33,6 миллиона.