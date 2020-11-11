Сколько предупреждений и представлений получили узбекские СМИ от АИМК

В агентстве рассказали о борьбе с распространением фейковой и непроверенной или противоречащей закону информации, а также — о защите журналистов и блогеров, чьи права были нарушены.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций в январе-сентябре направило в адрес СМИ 90 представлений и предупреждений, сообщили в пресс-службе АИМК.

"За девять месяцев 2020 года направлено всего 90 представлений и предупреждений, в том числе 39 на телевидение и радио <...>, 29 — в периодические печатные издания <...>, 22 — интернет-сайтам <...>", — говорится в публикации на сайте агентства.

Для сравнения: в прошлом году было направлено 150 представлений и предупреждений, в том числе 75 на телевидение и радио, 65 — в периодические печатные издания и десять — интернет-сайтам.

"<...> в случаях распространения отдельными СМИ фейковой и непроверенной или противоречащей закону информации агентство ограничилось устными предупреждениями. Стоит отдельно отметить, что в результате направления предупреждений ни один субъект информации не был привлечен к административной, финансовой или уголовной ответственности. Однако этот временный подход не означает, что к правонарушителям не будут применены никакие меры", — предупредили в АИМК.

К субъектам информации, "не сделавшим правильные выводы и не соблюдающим соответствующие требования, могут быть применены меры, установленные законодательством", подчеркивается в публикации.

При этом в агентстве рассказали о проведенной в этом году работе по защите журналистов и блогеров, чьи права были нарушены, — это порядка десяти человек. АИМК направило в Совет министров Каракалпакстана, Генпрокуратуру Узбекистана, Министерство внутренних дел, Верховный суд и хокимият Ферганской области письменные требования и обращения "о немедленном прекращении препятствования журналистской деятельности, привлечении к ответственности виновных лиц и недопущении повторных случаев".