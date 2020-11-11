00:09 12 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск
Работа в офисе

Сколько предупреждений и представлений получили узбекские СМИ от АИМК

Unsplash / Maliha Mannan
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201111/15384363/Skolko-preduprezhdeniy-i-predstavleniy-poluchili-uzbekskie-SMI-ot-AIMK.html

В агентстве рассказали о борьбе с распространением фейковой и непроверенной или противоречащей закону информации, а также — о защите журналистов и блогеров, чьи права были нарушены.

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций в январе-сентябре направило в адрес СМИ 90 представлений и предупреждений, сообщили в пресс-службе АИМК.

"За девять месяцев 2020 года направлено всего 90 представлений и предупреждений, в том числе 39 на телевидение и радио <...>, 29 — в периодические печатные издания <...>, 22 — интернет-сайтам <...>", — говорится в публикации на сайте агентства.

Для сравнения: в прошлом году было направлено 150 представлений и предупреждений, в том числе 75 на телевидение и радио, 65 — в периодические печатные издания и десять — интернет-сайтам.

"<...> в случаях распространения отдельными СМИ фейковой и непроверенной или противоречащей закону информации агентство ограничилось устными предупреждениями. Стоит отдельно отметить, что в результате направления предупреждений ни один субъект информации не был привлечен к административной, финансовой или уголовной ответственности. Однако этот временный подход не означает, что к правонарушителям не будут применены никакие меры", — предупредили в АИМК.

Журналисты во время освещения парламентских выборов в Узбекистане
Международный пресс-клуб
Шавкат Мирзиёев: я и впредь буду поддерживать профессиональных журналистов
К субъектам информации, "не сделавшим правильные выводы и не соблюдающим соответствующие требования, могут быть применены меры, установленные законодательством", подчеркивается в публикации.

При этом в агентстве рассказали о проведенной в этом году работе по защите журналистов и блогеров, чьи права были нарушены, — это порядка десяти человек. АИМК направило в Совет министров Каракалпакстана, Генпрокуратуру Узбекистана, Министерство внутренних дел, Верховный суд и хокимият Ферганской области письменные требования и обращения "о немедленном прекращении препятствования журналистской деятельности, привлечении к ответственности виновных лиц и недопущении повторных случаев".

Теги:
журналисты, журналистика, СМИ, Агентство информации и массовых коммуникаций



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Портрет Хабиба Нурмагомедова
Портрет Хабиба Нурмагомедова и философия: путь узбекского художника
Всевышний одарил меня талантом: узбекский художник рисует без рук и учит детей.
Всевышний подарил мне талант: художник без рук учит детей рисовать — видео
Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться