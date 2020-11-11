В Узбекистане упростится оформление документов для ребенка

ТАШКЕНТ, 11 ноя — Sputnik. Во всех регионах Узбекистана поэтапно упростится процедура регистрации рождения ребенка, более того — можно будет в считанные дни получить комплекс услуг, в частности, поставить чадо на очередь в детский сад.

Соответствующее постановление приняло правительство республики, сообщили в пресс-службе Минюста.

Оформление свидетельства о рождении

работник медучреждения по месту рождения ребенка в течение одного дня после его появления на свет вносит сведения о малыше и его родителях в систему обмена информацией "Электронная регистрация рождения и смерти, в том числе перинатальной смерти";

данные автоматически направляются в информационную систему "Единый электронный архив ЗАГС";

отдел ЗАГС рассматривает информацию в течение трех рабочих часов с момента получения и оформляет свидетельство о рождении ребенка.

Далее сведения автоматически поступают в информационные системы министерств внутренних дел, дошкольного образования, здравоохранения, а также внебюджетного Пенсионного фонда.

Что дальше

районные (городские) отделы внутренних дел в течение одного дня регистрируют ребенка по соответствующему адресу;

МДО ставит малыша на очередь в указанный в анкете детский сад;

Минздрав в течение одного рабочего дня ставит ребенка на учет в поликлинике, к которой прикреплена его мама (если прикрепления нет — в поликлинике по месту постоянной или временной регистрации);

отдел Пенсионного фонда автоматически оформляет единовременное пособие, которое выдается при рождении ребенка.

Отец или мать могут обратиться в любое отделение "Халк банка" для получения единовременного пособия в течение строго шести месяцев с момента появления малыша на свет.

Когда ждать нововведений

Сначала комплексные госуслуги начнут оказывать в Ташкенте и Нукусе. С 1 февраля 2021 года они станут доступны во всех областных центрах, а с 1 сентября — по всей стране.