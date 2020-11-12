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В двух районах столицы временно отключат газ

© Sputnik / Стрингер
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15385161/V-dvukh-rayonakh-stolitsy-vremenno-otklyuchat-gaz.html

Подача газоснабжения приостановлена в Мирзо-Улугбкекском и Яшнабадском районах из-за ремонтных работ.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В связи с ремонтными работами по переносу подземного газопровода в Мирзо-Улугбкекском и Яшнабадском районах 12 ноября с 10.00 утра будет временно приостановлена подача газоснабжения, сообщают в районном хокимияте.

Локация отключения газа:

  • улица Олтинтепа;
  • улица Паркент;
  • Бозбозор 1-2-3-4-5-6-7-тор, ул. Саёхат;
  • улица Салом;
  • улица Подшобог;
  • улица Тюрк арик;
  • улица Хирмонтепа;
  • улица Тортарик;
  • улица Равон;
  • улица Зайтун;
  • улица Курбанова;
  • улица Шуртепа;
  • улица Алпомиш;
  • улица Сайкалий;
  • улица Буюк Ипак Йули;
  • улица Лафарга-Чуст;
  • массив Мавлоно Риёзий в Яшнабадском районе. 

В "Худудгаз пойтахт" отмечают, что подача газа будет восстановлена после ремонта. 

Теги:
хокимият, газ, Ташкент



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