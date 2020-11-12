В двух районах столицы временно отключат газ

Подача газоснабжения приостановлена в Мирзо-Улугбкекском и Яшнабадском районах из-за ремонтных работ.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В связи с ремонтными работами по переносу подземного газопровода в Мирзо-Улугбкекском и Яшнабадском районах 12 ноября с 10.00 утра будет временно приостановлена подача газоснабжения, сообщают в районном хокимияте.

Локация отключения газа:

улица Олтинтепа;

улица Паркент;

Бозбозор 1-2-3-4-5-6-7-тор, ул. Саёхат;

улица Салом;

улица Подшобог;

улица Тюрк арик;

улица Хирмонтепа;

улица Тортарик;

улица Равон;

улица Зайтун;

улица Курбанова;

улица Шуртепа;

улица Алпомиш;

улица Сайкалий;

улица Буюк Ипак Йули;

улица Лафарга-Чуст;

массив Мавлоно Риёзий в Яшнабадском районе.

В "Худудгаз пойтахт" отмечают, что подача газа будет восстановлена после ремонта.