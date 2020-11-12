В двух районах столицы временно отключат газ

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. В связи с ремонтными работами по переносу подземного газопровода в Мирзо-Улугбкекском и Яшнабадском районах 12 ноября с 10.00 утра будет временно приостановлена подача газоснабжения, сообщают в районном хокимияте.
Локация отключения газа:
- улица Олтинтепа;
- улица Паркент;
- Бозбозор 1-2-3-4-5-6-7-тор, ул. Саёхат;
- улица Салом;
- улица Подшобог;
- улица Тюрк арик;
- улица Хирмонтепа;
- улица Тортарик;
- улица Равон;
- улица Зайтун;
- улица Курбанова;
- улица Шуртепа;
- улица Алпомиш;
- улица Сайкалий;
- улица Буюк Ипак Йули;
- улица Лафарга-Чуст;
- массив Мавлоно Риёзий в Яшнабадском районе.
В "Худудгаз пойтахт" отмечают, что подача газа будет восстановлена после ремонта.