Шавкат Мирзиёев направился с рабочим визитом в Кашкадарьинскую область

Во время официальной поездки президент Узбекистана ознакомится с ходом проводимых в регионе ремонтно-строительных работ.
ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Кашкадарью, сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что, несмотря на пандемию, в республике продолжается активная деятельность по восстановлению и развитию экономики, а также улучшению жизни народа. Для реализации поставленной цели в регионах строятся новые предприятия и жилые массивы.
Президент Узбекистана посетит Кашкадарьинскую область для ознакомления с ходом ремонтно-строительных работ в регионе.