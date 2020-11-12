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Шавкат Мирзиёев направился с рабочим визитом в Кашкадарьинскую область

Пресс-служба президента
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15385410/Shavkat-Mirziev-napravilsya-s-rabochim-vizitom-v-Kashkadarinskuyu-oblast.html

Во время официальной поездки президент Узбекистана ознакомится с ходом проводимых в регионе ремонтно-строительных работ.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. Глава государства Шавкат Мирзиёев вылетел с рабочим визитом в Кашкадарью, сообщает пресс-служба президента.

Отмечается, что, несмотря на пандемию, в республике продолжается активная деятельность по восстановлению и развитию экономики, а также улучшению жизни народа. Для реализации поставленной цели в регионах строятся новые предприятия и жилые массивы.

Президент Узбекистана посетит Кашкадарьинскую область для ознакомления с ходом ремонтно-строительных работ в регионе.

Теги:
официальный визит, Шавкат Мирзиёев, Кашкадарьинская область



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