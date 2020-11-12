Госкомстат: какой регион стал лидером по пассажиропотоку автотранспортом

В Государственном комитете по статистике отмечают, что в 2020 году автомобиль занял первенство по пассажирским перевозкам среди всех видов транспорта: его доля составила 99,3% от общего объема.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. По данным Госкомстата, в период с января по сентябрь 2020-го легковой автомобиль стал лидером по пассажирским перевозкам среди всех видов транспорта. В этом году его доля в общем пассажиропотоке составила 99,3%.

Первое место по перевозке пассажиров автомобильным транспортом занял Ташкент (19%), далее следует Андижанская область (12,5%). Третье место поровну поделили между собой Ташкентская (11,4%) и Ферганская области (11,4%).

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Напомним: в Узбекистане физическим лицам с 1 января 2021 года могут разрешить оказывать услуги такси. Соответствующий проект указа президента опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.