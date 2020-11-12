15:31 12 Ноября 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB134.09
  • EUR12321.81
  • USD10378.88
Поиск

Госкомстат: какой регион стал лидером по пассажиропотоку автотранспортом

Sputnik/ Рамиз Бахтияров
Общество
Получить короткую ссылку
64 0 0
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15385667/Goskomstat-kakoy-region-yavlyaetsya-liderom-po-passazhiropotoku-avtotransportom.html

В Государственном комитете по статистике отмечают, что в 2020 году автомобиль занял первенство по пассажирским перевозкам среди всех видов транспорта: его доля составила 99,3% от общего объема.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. По данным Госкомстата, в период с января по сентябрь 2020-го легковой автомобиль стал лидером по пассажирским перевозкам среди всех видов транспорта. В этом году его доля в общем пассажиропотоке составила 99,3%.

Первое место по перевозке пассажиров автомобильным транспортом занял Ташкент (19%), далее следует Андижанская область (12,5%). Третье место поровну поделили между собой Ташкентская (11,4%) и Ферганская области (11,4%).

Предпринимателям облегчат условия по перевозке пассажиров >>

Напомним: в Узбекистане физическим лицам с 1 января 2021 года могут разрешить оказывать услуги такси. Соответствующий проект указа президента опубликован для общественного обсуждения на портале СОВАЗ.

Теги:
статистика, пассажиры, автомобили, Узбекистан, Государственный комитет по статистике, Госкомстат



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Безумные локации и много танцев: лучшие свадебные фото года
Мечта геймеров: во Львове открыли супермаркет в стиле игры GTA — видео
Найти работу и не прогадать: новые условия поиска

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться