35 — это все еще "молодежь": в России хотят повысить возрастной порог

Авторы законопроекта объясняют, что молодые люди, например, смогут дольше претендовать на получение грантов по результатам всероссийского конкурса молодежных проектов.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Сейчас в России, согласно действующему законодательству, молодежью считаются граждане от 14 до 30 лет, однако в скором времени это может измениться.

Депутаты Госдумы РФ предложили повысить этот возрастной порог до 35 лет. Иными словами, те, кому 35, тоже будут считаться "молодежью".

Соответствующий законопроект уже принят в первом чтении.

"Законопроектом предлагается определить на федеральном уровне такие понятия как: "молодежь", "молодая семья", "молодежная политика", "молодежные общественные объединения" и другие, тем самым закрепив статус граждан, относящихся к "молодежи", — говорится в пояснительной записке к основному документу.

Зачем это нужно?

Авторы законопроекта объясняют, что так молодые люди смогут дольше пользоваться государственной поддержкой — в частности, претендовать на получение грантов, которые выдаются лауреатам всероссийского конкурса молодежных проектов.

"Президент РФ В.В. Путин неоднократно в посланиях Федеральному Собранию (2018-2019 годов) затрагивал тему молодежной политики, делая акцент на том, что "…талантливая молодежь – одно из самых сильных конкурентных преимуществ России…", — следует из документа.

Авторы проекта указывают, что в большинстве российских регионов уже приняты законы о молодежной политике, однако "системообразующего подхода" до сих пор нет.

Это, в свою очередь, создает трудности органам государственной власти, молодежным структурам и организациям.

Как отмечается в пояснительной записке, законопроект был разработан "во исполнение поправок в Конституцию РФ".