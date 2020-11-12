В Ташкенте задержаны ВИЧ-инфицированные трансвеститы за оказание интимуслуг

В отношении злоумышленников оформлены документы и переданы в соответствующие органы для принятия законных мер.

ТАШКЕНТ, 12 ноя— Sputnik. В столице при оказании интимных услуг были задержаны ВИЧ-инфицированные лица. Об этом сообщают в МВД Узбекистана.

В конце октября сотрудники правоохранительных органов получили информацию о том, что граждане под именами "Вазира" и "Доно", а также другие лица предлагали интимуслуги посредством сети "Интернет".

В ходе расследования стало известно, что временно безработный 25-летний ВИЧ-инфицированный Ш. О. организовал публичный дом в квартире, расположенной в Шайхантахурском районе Ташкента.

Во время проведения оперативного мероприятия была задержана с поличным 31-летняя женщина, оказывающая интимные услуги клиенту за 1 млн сумов. К тому же в квартире находились трое трансвеститов в возрасте 23, 26 и 28 лет. Они также "торговали телом" за определенную сумму.

Отмечается, что у правонарушителей ранее была выявлена ВИЧ-инфекция. Медработники Центра по борьбе со СПИДом официально предупредили их об уголовной ответственности за умышленное распространение заболевания.

В отношении злоумышленников были оформлены документы и переданы в соответствующие органы для принятия законных мер.