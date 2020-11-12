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Учителя

Узбекским учителям увеличили доплату за классное руководство

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/society/20201112/15388891/Uzbekskim-uchitelyam-uvelichili-doplatu-za-klassnoe-rukovodstvo.html

Глава республики подписал указ о мерах по развитию сфер образования, воспитания и науки.

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Учителям Узбекистана увеличили доплату за классное руководство, соответствующий указ подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовала Norma.uz.

"Начиная с 1 ноября 2020 года увеличивается в полтора раза доплата за классное руководство педагогам общих средних, средних специальных образовательных учреждений и профессиональных школ", — говорится в указе.

Министр народного образования Шерзод Шерматов ранее сообщил, что к 2024 году планируется постепенно увеличить ежемесячную зарплату высококвалифицированных учителей до 15 МРОТ.

Теги:
учитель, педагог, Указ, зарплата, Узбекистан



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