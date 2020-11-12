Узбекским учителям увеличили доплату за классное руководство

ТАШКЕНТ, 12 ноя — Sputnik. Учителям Узбекистана увеличили доплату за классное руководство, соответствующий указ подписал глава республики Шавкат Мирзиёев. Документ опубликовала Norma.uz.
"Начиная с 1 ноября 2020 года увеличивается в полтора раза доплата за классное руководство педагогам общих средних, средних специальных образовательных учреждений и профессиональных школ", — говорится в указе.
Министр народного образования Шерзод Шерматов ранее сообщил, что к 2024 году планируется постепенно увеличить ежемесячную зарплату высококвалифицированных учителей до 15 МРОТ.